امام جمعه قزوین از برگزیدگان مسابقات قرآنی تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از ممتازین استان قزوین در مسابقات سراسری قرآن کریم، کسب رتبههای برتر قرآنی از سوی قاریان استان را تبریک گفت و اظهار کرد: انسی که شما عزیزان با قرآن دارید بسیار ارزشمند است و اگر در مسابقات نیز حائز رتبه برتر نشوید، ثواب آن نزد خداوند محفوظ است و برکات بسیاری به همراه دارد.
وی تصریح کرد: آیات قرآن منبع برکت، حکمت و کرامت است و انسانی که قرآنی باشد صاحب همه این ویژگیهای قرآنی خواهد شد.
امام جمعه قزوین بر ضرورت اقامه قرآن تأکید کرد و افزود: اگر قرآن در کشورهای اسلامی اقامه شود برخی از آنها نظیر آلسعود با صهیونیستها هم پیمان نمیشوند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به فجایع میانمار و کشتار وحشیانه مسلمانان روهینگیا، بیان کرد: اگر قاریان در فرصتهای بینالمللی پیام مظلومیت محرومان را فریاد بزنند، در حقیقت در راستای اقامه قرآن حرکت کردهاند.
وی ادامه داد: نباید صرفاً با نیت شرکت در مسابقات، قرآن را فرا بگیریم بلکه باید با رویکرد تبلیغ رسالتهای الهی در این مسیر حرکت کنیم.
آیتالله عابدینی در بخش پایانی سخنان خود بزرگترین رسالت الهی را تبلیغ ولایت دانست و گفت: خداوند در غدیر خم خطاب به پیامبر(ص) تأکید میکند، اگر ولایت را معرفی نکنی کاری انجام ندادهای زیرا اگر مردم امام و ولی زمان خود را نشناسند، ذرهای ثواب از حج، روزه و خمس نخواهند داشت و اهل ایمان محسوب نمیشوند.
در پایان این مراسم برگزیدگان قرآنی استان از سوی آیتالله عابدینی مورد تجلیل قرار گرفتند.
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