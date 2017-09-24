سلفی ها خواهان بازشدن یک کودکستان مخصوص خود در آلمان شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ریزی سلفی ها برای داشتن یک مهدکودک، هیچگونه مجوز اجرایی دریافت نمی کند. این تصمیم توسط دادگاه عالی اداره ایالت زاکسن گرفته شده است. با توجه به استاندارد های قانون اساسی و قانون محافظت از کودکان و نوجوانان، رفاه کودکان نیازمند یک رویکرد سالم و درست آموزشی است که با هدف ادغام در جامعه، دادگاه میتواند در خصوص این گونه مراکز، برای صدور مجوز و انجام فعالیت در آن تصمیم گرفته و آن را تصویب کند.

با توجه به آرای مجلس سنا در این خصوص، نمی توان بر این باور بود که به وجود آمدن چنین مراکزی تنها در راستای تعلیمات قرآن و آموزش مفاهیم اسلامی باشد زیرا با درنظر گرفتن نحوه عملکرد امامان سلفی کاملا آشکار است که هدف از بوجود آمدن چنین مراکزی چه خواهد بود. بر اساس گزارشی از لایپزیگر فلکس سایتونگ (Leipziger Volkszeitung) اما این تصمیم در مورد منع فعالیت مهدکودک سلفی ها در این ایالت، براحتی بدست نیامده است. زیرا در ابتدای کار، هنگامی که سلفی ها نتوانستند به راحتی مجوز ایجاد مهدکودک با شرایط خود را داشته باشند، با ارائه دادخواستی جهت نفی این حکم از طریق سایر ادارات آلمان از جمله مراکزی که برای کودکان و نوجوانان فعالیت میکنند، دادخواست خود را پیگیری کردند. اما در نهایت دادگاه عالی ایالتی که بالاترین مرکز رسیدگی به شکایات مربوط به حوزه را دارد، با صدور این رای پرونده این مهدکودک را برای همیشه بست.

نکته مهم اینجاست که هیچگونه صحبتی راجع به هویت موسسه و یا افرادی که چنین برنامه ریزی کرده بودند و همچنین مکان احداث این مهدکودک نشده است و هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه در دست نمی باشد.

اوضاع مدارس شاید دستخوش تغییراتی قرار بگیرد. در مدارس آلمان از سنین پایین از بدو ورود پناه جویان به آلمان، کلاس هایی تحت عنوان «کلاس ادغام» در مدارس و یا سایر مراکز پناهجویان شکل می گیرد. اما این کار رفته رفته مشکلاتی نیز با خود به همراه داشته است. به طور مثال در ایالت نورد راین وست فالن، فرزندان خانواده های مهاجر در ابتدا در مدارس آلمانی در کلاس های ادغام مشغول به تحصیل از سنین پایین بوده اند اما اکنون پروژه ی جدیدی به چالش کشیده شده است که در آن موضوع وجود کلاس ادغام و یا مدرسه جداگانه مخصوص پناهندگان مطرح است.

معلمان آلمانی بر این عقیده هستند که دانش آموزان خانواده های پناهنده از محیط مداری آلمانی هراس دارند و این شرایط یک نوع شکنجه برای کودکان محسوب می شود. معلمان بر این باورند که چگونه کودکی را که از فرهنگ و دین دیگری و با هر ایده ای به زور داخل کلاس ادغام قرار داد. این کودکان در کلاس ادغام، قادر به برقراری ارتباط نیستند. خانم بریجیت بال باخ (رئیس انجمن معلمان نورد راین وست فالن) در یک نشست خبری در این زمینه تاکید کرد که این انجمن به طرح هایی در هاگن برای ایجاد مدرسه ای مخصوص کودکان پناهنده پاسخ مثبت داده است.

پروژه ای مشابه این برنامه در شهر دیگری در آلمان به نام مول هایم در حال شکل گیری است. اما این گونه پروژه ها زمان بر هستند و طبق محاسبات زمان تقریبی برای شکل گیری این مدارس دوسال تخمین زده شده است. مقامات مدارس در حال بررسی مکان های آموزشی مرکزی و همچنین ارزان قیمت و مقرون به صرفه هستند برای این کودکان هستند.

در شهر های دیگر آلمان مانند هاگن اقوام دیگری نیز زندگی میکنند که آن ها نیز در مدارسی جداگانه آموزش می بینند. اما این چالش همچنان وجود دارد که اگر قرار است مدارسی جدا برای پناهجویان وجود داشته باشد باید فضای مورد نیاز برای این منظور نیز تامین شود که این موضوع خود یکی از مشکلات با اهمیت در این مورد است. با این حال معلمان نورد راین وست فالن تمایل دارند «کلاس ادغام» ادامه پیدا کند، زیرا فلسفه آن به معنای یکی شدن در جامعه آلمان بوده است بنابراین این پرسش همچنان باقی می ماند که اگر مدارس مخصوص پناهجویان به طور رسمی شروع به کار کند نه تنها کمک به ادغام در جامعه آلمان که هدف اصلی بوده انجام نخواهد شد بلکه مسبب تقسیم جامعه نیز میگردد.