بزرگترین فرودگاه جهان در پکن ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است بزرگترین فرودگاه جهان در پکن ساخته شود. فرودگاه جدید پکن که ۲۰۱۹ افتتاح می شود در حقیقت پاسخی به تقاضای روز افزون حمل و نقل هوایی در پکن است.

زاها حدید طراح مشهور معماری این فرودگاه را طراحی کرده بود. طرح مذکور مملو از باغ های شهری و بخش های مجهز برای پروازهای داخلی و خارجی است تا از ترددهای بی جا در فرودگاه بکاهد.

بزرگترین فرودگاه جهان در فضایی به مساحت ۷۰۰ هزار مترمربع ساخته می شود و مرکز آن دارای ۶ ستون و راهروهایی است که جهت یابی در این فرودگاه را تسهیل می کنند.

در مرحله اول ۴ باند فرودگاه افتتاح می شود و در مراحل بعدی ۲ باند دیگر نیز اضافه می شود به این ترتیب ظرفیت فرودگاه به ۱۰۰ میلیون مسافر در سال خواهد رسید.

علاوه برآن عملیات ساخت و ساز روی ایستگاه قطار سریع السیر انجام می شود. به این ترتیب مسافران می توانند با استفاده از قطار به فرودگاه رفت و آمد کنند.