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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۴۶۷تن کالای اساسی برای تنظیم بازار محرم در قزوین عرضه می شود

۴۶۷تن کالای اساسی برای تنظیم بازار محرم در قزوین عرضه می شود

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : ۴۶۷تن کالای اساسی شامل برنج ، گوشت قرمزمنجمد ، مرغ منجمد و شکر برای تنظیم بازار محرم در استان عرضه می شود .

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز یکشنبه در جلسه  ستاد  تنظیم بازار استان که با حضورمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار و کلیه اعضای  در سالن جلسات استانداری برگزارشد، اظهار کرد: این کالا ها شامل ۱۵۹ تن برنج، ۱۰۰ تن گوشت قرمز منجمد وارداتی،   ۵۰ تن مرغ منجمد و ۱۵۸ تن شکر با قیمت مصوب تامین شده که بر اساس جمعیت، سهمیه هر شهرستان برای تنظیم بازار در ایام محرم عرضه می شود.

متقی فرد اظهار داشت : قیمت عرضه هر کیلوگرم برنج ۴ هزار و۲۰۰ تومان، هرکیلوگرم گوشت قرمز منجمد وارداتی بین ۲۳۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر با قیمت دو هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف نذورات هیئت های مذهبی در ماه محرم عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین برنج و شکر ماه محرم و تنظیم بازار آن وجود ندارد، ادامه داد : هیات های مذهبی که نیاز به تامین کالاهای فوق برای دادن نذری در این ایام را دارند، به سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف شهرستان مربوطه خود مراجعه کنند تا با هماهنگی با سازمان صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شهرستانهای مربوطه خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به سیاست های وزارت جهادکشاورزی برای بازار کشمش سال جاری اشاره کرد و گفت : در راستای حمایت از تولید کنندگان صندوق کشمش استان برای خرید کشمش  تولیدی استان بازاریابی انجام خواهد داد.

کد مطلب 4096229

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