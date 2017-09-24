۴۶۷تن کالای اساسی برای تنظیم بازار محرم در قزوین عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با حضورمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار و کلیه اعضای در سالن جلسات استانداری برگزارشد، اظهار کرد: این کالا ها شامل ۱۵۹ تن برنج، ۱۰۰ تن گوشت قرمز منجمد وارداتی، ۵۰ تن مرغ منجمد و ۱۵۸ تن شکر با قیمت مصوب تامین شده که بر اساس جمعیت، سهمیه هر شهرستان برای تنظیم بازار در ایام محرم عرضه می شود.

متقی فرد اظهار داشت : قیمت عرضه هر کیلوگرم برنج ۴ هزار و۲۰۰ تومان، هرکیلوگرم گوشت قرمز منجمد وارداتی بین ۲۳۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر با قیمت دو هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف نذورات هیئت های مذهبی در ماه محرم عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین برنج و شکر ماه محرم و تنظیم بازار آن وجود ندارد، ادامه داد : هیات های مذهبی که نیاز به تامین کالاهای فوق برای دادن نذری در این ایام را دارند، به سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف شهرستان مربوطه خود مراجعه کنند تا با هماهنگی با سازمان صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شهرستانهای مربوطه خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به سیاست های وزارت جهادکشاورزی برای بازار کشمش سال جاری اشاره کرد و گفت : در راستای حمایت از تولید کنندگان صندوق کشمش استان برای خرید کشمش تولیدی استان بازاریابی انجام خواهد داد.