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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

۳۸ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بهره بردار منابع طبیعی هستند

۳۸ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بهره بردار منابع طبیعی هستند

شهرکرد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۸ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بهره بردار منابع طبیعی هستند.

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۸ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بهره بردار منابع طبیعی هستند، اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی نقش مهمی در افزایش امنیت غذایی در سطح کشور دارد.

وی اظهار داشت: خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری خسارت های قابل توجهی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: خشکسالی در این استان ۹ ساله شده است و باید تلاش کرد خسارت ها در بخش منابع طبیعی کاهش یابد.

وی تاکید کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی در استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف منابع طبیعی است.

کد مطلب 4096230

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