چتر نظارتی بر بازار قزوین باید دائمی و همیشگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و محمود محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان و مدیران برگزار شداظهار کرد: نظارت بر بازار باید دائمی باشد و تحت کنترل باشد و نباید از این مقوله غافل شد.

وی اظهار داشت : فراوانی و قیمت مناسب کالا مهمترین رکن است که باید در بازار کنترل شود و نباید کمبودی وجودداشته باشدبنابراین باید با نظارت بر بازار قیمت کالاها بصورتی باشد که هم تولید کننده هم مصرف کننده از آن راضی باشند.

حبیبی بر لزوم اهمیت تامین و توزیع به موقع اقلام مورد نیاز هیات های مذهبی در ایام سوگواری ماه محرم تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری قزوین گفت : در زمینه خرید کشمش نیز باید فروش محصول را به تولید کنندگان واگذار کرد و نقش دولت در خرید تضمینی باید کمتر شود.

حبیبی اضافه کرد: نباید این موارد را به اعتبارات دولتی اتکا کرد و باید بر اساس دستورالعمل ابلاغی انجام پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس دستورالعمل کشمش به ازای هر کیلوکرم قیمت ۲۷۰۰ تومان بصورت مشروط سه ماهه خریداری خواهد شد چنانچه در ظرف سه ماه به فروش رسید سود آن به کشاورز خواهد رسید و در غیر اینصورت تعاون روستایی از قرار هر کیلو با قیمت ۲۷۰۰ تومان خریداری خواهد کرد.