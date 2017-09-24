کشف محموله میلیاردی کالای قاچاق در سیستان و بلوچستان

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی سودجو در سطح شهرستان زاهدان اقدام به توزیع مواد غذایی قاچاق در سطح واحدهای صنفی می کنند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی محل دپوی مواد غذایی قاچاق شامل کنسرو جات تاریخ مصرف گذشته و غیر بهداشتی را شناسایی و در بازرسی از این مکان مقدار ۲۰ تن و ۲۸۱ کیلوگرم انواع مواد غذایی قاچاق به ارزش ۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال را کشف کردند.

سرهنگ طاهری با اشاره به یک عملیات موفق پلیسی دیگر در شهرستان مهرستان افزود: ماموران انتظامی این شهرستان پس از شناسایی محل تردد قاچاقچیان در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و جهت بررسی ببشتر آن را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار ۴ تن برنج و مقدار قابل توجهی البسه قاچاق به ارزش ۱ میلیارد ریال کشف و دراین رابطه یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به معرفی متهم به دستگاه قضائی، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با تنگ کردن عرصه بر افراد سودجو که قصد دارند با وارد کردن کالای قاچاق به سلامت اقتصادی کشور ضربه بزنند به هیچ وجه اجازه جولان نخواهد داد.