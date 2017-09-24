علیرضا نصر اصفهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری‌ها با جذب گردشگران جدید، حفظ گردشگران خارجی و ماندگاری طولانی آنها در اصفهان می تواند درآمد پایدار کسب کند.

وی بیان داشت: نمره اصفهان در جذب درآمد پایدار خیلی خوب نیست و کارنامه خوبی نداریم اما در دیگر شهرها هم اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته است.

نائب رئیس شورای شهر اصفهان ادامه داد: شهرداری باید به دنبال منبع درآمد پایدار باشد و از بین پروژهایی که تاکنون عملیاتی شده است تنها شهرک سلامت می تواند درآمد پایداری را برای شهرداری داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهرک سلامت در صورتی که ۲۵ درصد درآمد به جیب شهرداری ها وارد کند، راهی برای درآمد پایدار است، ادامه داد: پارکینگ ها و همچنین عوارضی که از محل جمع آوری زباله ها دریافت می شود، نیز راهی برای درآمد پایدار است.

نصر اصفهانی گفت: همچنین سالن اجلاس اصفهان در صورت بهره برداری اگر به صورت فول تایم بتواند میزبان جلسات و همایش ها باشد، می تواند به عنوان درآمد پایدار برای شهرداری ها محسوب شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها تنها با خرید املاک و و ورود به حوزه گردشگری و ساخت هتل و پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و خارج کردن آن از حالت شعاری می توانند به درآمد پایدار برشند، اضافه کرد: همچنین شهرداری اصفهان می تواند در محل ایستگاه‌های مترو با احداث مراکزی و در نمایشگاه بین المللی اصفهان نیز یک منبع درآمد پایدار برای خود ایجاد کند..