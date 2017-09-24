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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

معاون بنادر و دریانوردی خوزستان:

اسکله های دریایی متروکه در خوزستان شناسایی می شوند

اسکله های دریایی متروکه در خوزستان شناسایی می شوند

ماهشهر - معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از شناسایی و تعیین تکلیف اسکله ها و کارگاه های دریایی متروکه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا زاده پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل  استان خوزستان با هدف شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت اسکله ها و کارگاه های تعمیر و ساخت شناور متروکه در استان خوزستان اظهار کرد: تدوین راهکارهای جامع برای شناسایی و ساماندهی اسکله ها  و کارگاه های تعمیر و ساخت شناور  متروکه یکی از مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان بود که برای رسیدگی به مصوبات و تعیین راهکارهای مدیریتی، جلسه مذکور در شهریورماه سال جاری به میزبانی این اداره کل  برگزار شد.

رضازاده افزود: در این نشست، نمایندگان و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذیربط  ضمن بررسی آخرین وضعیت اسکله ها و کارگاه های  تعمیر و ساخت شناور در سواحل خوزستان، مصادیق اسکله ها و کارگاه های دریایی متروکه را شناسایی کرده و به اتفاق راهکارهای پیشنهادی برای طرح و تصمیم سازی در کمیته ساماندهی  و مدیریت سواحل استان خوزستان را بحث و بررسی کردند.

وی با اشاره به لزوم اجرای مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان در خصوص نقش این کمیته بیان کرد: کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان علاوه بر ساماندهی، از رویکردی مدیریتی برخوردار است و به موضوعاتی از قبیل توسعه پایدار مناطق ساحلی، کاربری اراضی ساحلی، جلوگیری از ساخت و سازها و بهره برداری های ساحلی فاقد مجوز، حمل و نقل دریایی و حفاظت از محیط زیست ساحلی می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان با برخورداری از یک هزار و ۱۸۶ کیلومتر ساحل و هفت بندر بزرگ و کوچک، جزء استان های تاثیر گذار در حوزه حمل و نقل دریایی کشور  به شمار می آید.


 

کد مطلب 4096237

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