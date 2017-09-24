بازسازی۴۶ هزارهکتار باغ زیتون در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، احمد مستخدمی با اعلام این مطلب گفت: در طرح اصلاح و بازسازی باغات زیتون در برنامه ششم توسعه، ۵ هزار هکتار هرس درختان، ۵۰۸۵هکتار هرس فرم و باردهی و ۴۸۵۰ هکتار هرس بازجوانسازی پیش بینی شده است.

وی افزود: طی این پنج سال ۴۸۰۰ هکتار اصلاح باغات آفت زده، ۲۰ هزار هکتار تغذیه باغات و ۳۵۰ هزار اصله پیوند درختان کم بازده خواهیم داشت.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در برنامه ششم توسعه سهم اشتراک دولت در اصلاح و بهسازی باغات زیتون کاهش و سهم خودیاری باغداران افزایش می یابد، اظهار داشت: در سال نخست برنامه ششم توسعه، سهم مشارکت دولت در اصلاح و بهسازی باغات زیتون ۵۰ درصد است.

مستخدمی درباره توسعه باغات زیتون نیز در برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه توسعه باغات زیتون در سطح ۱۵ هزار هکتار در اراضی شیبدار و غیر شیبدار پیش بینی شده که با شناسایی و گزینش مناطق مستعد زیتون و استفاده از ارقام تجاری و سازگار هر منطقه صورت می گیرد.

وی اعتبار مورد نیاز برای توسعه و اصلاح و بهسازی باغات زیتون را بیش از ۱۸ میلیارد تومان عنوان کرد.

مجری طرح زیتون ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که تولید روغن زیتون تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۶ هزار تن برسد.

وی با اذعان به این که در حال حاضر ۷۰ درصد زیتون کشور، کنسرو و ۳۰ درصد آن به روغن تبدیل می شود، گفت: سیاست ما این است که تا پایان برنامه ششم توسعه استحصال روغن زیتون به ۴۰ درصد افزایش یابد.

مستخدمی افزود: در این راستا در توسعه و بهسازی و اصلاح باغات زیتون، ارقام تجاری روغنی و ژنوتیپ های امید بخش جایگزین می شود و این ارقام زودبازده با عملکرد بالا هستند و نسبت به رقم بومی، روغن بیشتری دارند.

وی اعلام کرد: برای توسعه باغات در برنامه ششم توسعه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال شامل ارقام تجاری روغنی و کنسروی و سازگار با مناطق و با اولویت ژنوتیپ‌های امید بخش داخلی نیاز است.

مجری طرح زیتون، افزایش سرانه مصرف روغن زیتون از ۱۳۰ گرم فعلی به ۱۹۰ گرم را از دیگر هدفگذاری ها در برنامه ششم توسعه خواند و تصریح کرد: دستیابی به این هدف به فرهنگسازی و ترویج نیاز دارد.