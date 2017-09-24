جزییات آتش سوزی مدرسه طبرسی/ساماندهی دانش آموزان در مدرسه

داریوش ورناصری در گفت‌گو با خبرنگار مهر درباره ی آتش سوزی مدرسه طبرسی منطقه 7 شهر تهران اظهار کرد: علت آتش سوزی هنوز به طور دقیق مشخص نیست. این مدرسه حدود 60 سال قدمت دارد و باید تخریب و بازسازی شود.

وی افزود: اتاق معاون مدرسه در این حادثه دچار آتش سوزی شده است و به یکی از کلاس‌ها سرایت کرده و پرده‌های کلاس آتش گرفته است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه در زمانی رخ داده است که دانش‌آموزان در مدرسه حضور نداشتند و آتش نشانان آتش را مهار کرده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران گفت: از امروز کار تعمیرات مدرسه را آغاز خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا آخر هفته کار تعمیرات به اتمام برسد.

به گفته ورناصری دانش‌آموزان این مدرسه در نوبت بعدازظهر مدرسه مجاور ساماندهی شده اند.