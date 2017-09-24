گوگرد بنزین مصرفی در حد استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران، کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون هوای پاک و از طرفی پیش بینی تمهیدات لازم همزمان با آغاز نیمسال دوم سال و در آستانه ورود به فصل سرما، کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد.

وی در خصوص موضوعات طرح شده در این نشست، با اشاره به اهمیت و ضرورت تبیین و اجرایی سازی قانون هوای پاک افزود: این قانون یک قانون مترقی است و کشورهای پیشرفته هم قانون هوای پاک را در صدر برنامه ریزی های خود قرار داده‌ و به آن پایبند هستند.

کلانتری با بیان اینکه تغییراتی در برخی تکالیف قانونی دستگاهها در این قانون صورت گرفته است تصریح کرد: ۳۰ دستگاه در این قانون مسئولیت داشته و کلیه آنها به وظایف قانونی خود آگاهی دارند که در این میان وظیفه سازمان محیط زیست وظیفه نظارتی بوده و عدم اجرای قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات های قانونی در نظر گرفته شده است.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوا تهران گفت: بر این اساس مقرر شد کلیه دستگاههای مسئول، گزارش عملکرد خود در خصوص تکالیف قانونی مربوطه را به دبیرخانه ارائه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال تهران ۱۶۵ روز سالم و پاک و ۲۱ روز ناسالم برای گروههای حساس را تجربه کرده و ضرورت دارد موضوع سلامت مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه موضوع کیفیت سوخت مصرفی در پایتخت مورد بررسی قرار گرفت، گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع بنزن، گوگرد و ترکیبات آروماتیک بنزین بود که با تایید نمایندگان شرکت توزیع استان تهران، اداره کل استاندارد و شهرداری تهران وجود هرگونه گوگرد و بنزن بالای حد استاندارد در سوخت مصرفی تهران مردود شمرده شد.

کلانتری گفت: در این رابطه بنا به اظهارنظر نمایندگان نهادهای مسئول بنزین توزیعی به طور روزانه توسط آزمایشگاه مسئول و معتمد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد چرخه مصرف می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه از پلیس خواسته شد تا برخورد قانونی کامل را با خودروهای فاقد معاینه فنی، دودزا و کامیون‌های آلاینده کماکان در دستور کار داشته باشد افزود: در خصوص اعمال جریمه خودکار خودروهای فاقد معاینه فنی با توجه به کاهش سن معاینه فنی از ۵ سال به ۴ سال مقرر شد موضوع از طریق استقرار و بهره برداری این امر در سامانه سیمفا پیگیری شود.

کلانتری گفت: موضوع اختصاص اعتبار لازم برای پایش و اندازه گیری آلایندگی موتورخانه های ادارات، کارخانه ها و منازل مسکونی بزرگ مقیاس از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پایش منابع ثابت در جهت کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران در کنار منابع متحرک بسیار مهم است، خاطرنشان کرد :در این راستا مقرر شد که پیش بینی لازم از سوی اداره کل استاندارد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام و موضوع در جلسه بعدی به طوری کامل بررسی شود.

وی افزود: از دیگر مصوبات این جلسه بررسی موضوع افزایش آلاینده ازن در هوای تهران در ۷ روز شش ماهه اول سال بود که مقرر شد سازمان هواشناسی این مسئله را بررسی و گزارش تخصصی را در این خصوص به دبیرخانه اعلام کند.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در پایان گفت: رویکرد اصلی این کارگروه و محور دستور کارهای این جلسه بعد از این اساسا بر روی قانون هوای پاک خواهد بود و انتظار می رود دستگاهی اجرای تکالیف خود برابر این قانون را در اولویت قرار دهند.