عدم توجه پلاسکویی ها به تذکرات آتش نشانی حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی احمدی صبح امروز در هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جریان ارائه گزارش هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو اظهار داشت: هیات منتخب رئیس جمهور برای بررسی این حادثه مرکب از ۱۰ نفر از اساتید بود که در تخصص خود در کشور شاخص بوده و از بعد علمی و پژوهشی، دارای تجربیات در رشته های مورد نیاز بودند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو افزود: لازم بود حادثه پلاسکو به عنوان یک درس و نتیجه تاریخی در شهر باقی بماند و نتایج آن برای آینده شهر راهگشا باشد؛ از این رو هیات ملی گزارشی را طی دو ماه برای حاکمیت به عنوان راهبرد آینده و علت یابی دلایل گذشته آماده کرد.

احمدی، شناسایی علل حادثه، نحوه اقدام در حین حادثه و پیشنهادهای کوتاه مدت و بلند مدت را به عنوان محورهای گزارش هیات ملی پلاسکو عنوان کرد.

در ادامه آقاکوچک از اعضای هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به تشکیل شش کمیته تخصصی در حوزه های فنی، حقوقی و اجتماعی در این هیات گفت: این هیات از تصاویر و فیلم ها، مکاتبه رسمی با ارگان ها، برگزاری جلسه استماع با مسئولان، تحلیل رسانه ها و نخبگان، نمونه برداری از مصالح، گزارش های مردمی و ... برای ارایه این گزارش استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به محورهای پنج گانه حکم رئیس جمهور، گزارش نهایی هیات به همراه پیوست ها آماده سازی شد که در سه فصل مجزا منتشر شده است.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در بیان بررسی های تخصصی مهندسی آتش گفت: بار حریق بالا، عدم انطباق فنی پلکان ها و فضاهای خروجی، نبود فضاسازی فنی و عدم وجود سیستم بازدارنده، وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد و... از دلایل گسترش حریق در ساختمان پلاسکو بود. بر این اساس یکسری توصیه های جزئی و کلی برای جلوگیری از موارد وقوع در آینده در گزارش ارائه شد.

وی ادامه داد: در بررسی های مهندسی سازه ابتدا سعی شد سیستم سازه شناسایی شود. این سیستم سازه شبیه سیستم لوله ای بود که ستون های زیادی در کنار ساختمان هستند و تعداد ستون‌های میانی کم است. همچنین اجزای سازه که از مقاطع مرکب بودند، ضعف های خود را در حادثه نشان دادند و وجود حرارت و اثر آتش باعث شد ساختمان فرو بریزد.

آقا کوچک در ادامه با تشریح سه مرحله مختلف فروریزش ساختمان پلاسکو در اثر حریق و حرارت، گفت: فرضیه آتش سوزی و انفجار عمدی در ساختمان در بررسی ها رد شد و در نهایت توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار حادثه مطرح شد؛ از جمله آنکه ضوابط و مقررات ملی و مبحث ۲۲ از نظر محتوا و نحوه اجرا دارای ضعف هایی است که باید برطرف شود. همچنین لزوم تمایز در نگرش به ساختمان های بلند مرتبه و تدوین ضوابط لازم برای این ساختمان ها مورد تاکید قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش آسیب پذیری ساختمان های بلندمرتبه موجود اظهارکرد: لازم است مقامات مسئول در اسرع وقت اقدامات لازم برای کاهش آسیب پذیری این ساختمان ها را انجام دهند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به فعالیت های کمیته مدیریت بحران گفت: در این کمیته دلایل گسترش حریق و عملیات مهار آتش و آواربرداری بررسی شد و در این زمینه نقاط قوت و ضعف عملیات شناسایی شد. در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاحات در سازمان آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران برای بهبود رویه ها ارائه شد.

آقاکوچک با اشاره به بررسی های صورت گرفته در حوزه مدیریت ریسک و بیمه نیز بیان کرد: تعدادی از واحدها به تنهایی دارای پوشش بیمه ای بودند و یکسری از کارگران نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتند؛ از این رو پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بیمه و رابطه مالک و مستأجر ارائه شد تا بیمه در ساختمان ها اجباری شود و اشکالات فنی ساختمان ها بروز و ظهور پیدا کند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به تشکیل کمیته اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای اظهار داشت: عموم مردم به صورت عام اصولاً دغدغه ایمنی برابر آتش را ندارند. در این ساختمان نیز به رغم تذکرات سازمان آتش نشانی به دلیل آنکه اهمیتی داده نشد چنین حادثه ای رخ داد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین، مقررات و رویه هایی که در این زمینه دارای نقص، ابهام و همپوشانی هستند، باید بررسی شده و این موانع برطرف شود.

آقاکوچک همچنین پیشنهاد تشکیل یک دبیرخانه دائمی در یک مرکز علمی برای پایشی مستمر از اقدامات و پیشنهاداتی که توسط هیات گزارش ملی ارایه شده است را مطرح کرد.

وی با اشاره به شعار پایانی این هیات ملی گفت: ما نباید پلاسکو را فراموش کنیم، اگر می خواهیم این حادثه تکرار نشود همه سازمان ها نباید این حادثه را فراموش کنند.