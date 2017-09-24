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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

استاندار سیستان و بلوچستان:

تدوین سند جامع منابع آب در سیستان و بلوچستان ضرورت دارد

تدوین سند جامع منابع آب در سیستان و بلوچستان ضرورت دارد

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تدوین سند مشترک و جامع پوشش دهنده همه منابع آبی استان یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در سومین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان گفت: از نگاههای سنتی، بخشی و غیراقتصادی در مصرف آب باید پرهیز شود و روش ها و مدل های نوین کشاورزی جایگزین روش های سنتی شود.

وی افزود: تدوین سند مشترک و جامع پوشش دهنده همه منابع آبی استان یک ضرورت است و جهادکشاورزی، منابع طبیعی، خانه کشاورز و اتاق بازرگانی باید در تدوین آن نقش داشته باشند. 

وی بر ترویج فرهنگ صرفه جویی در استفاده از منابع آب بهداشتی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: مشکل کمبود منابع آب بسیار جدی است و خطری است که در پیش روی همه ماست و باید برای آن برنامه و راهکار داشته باشیم. 

استاندار سیستان و بلوچستان خطر مهاجرت بر اثر فقدان منابع آب را جدی عنوان کرد و افزود: برخورد قاطع و قانونی در بستن چاه های غیر مجاز باید اعمال شود و همچنین با نقش آفرینی صدا و سیما، متنفذین و فعالان عرصه قلم  باید برای صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی شود.

وی ادامه داد: مدیران باید مسئولیت خود را در قبال این بحران ها بپذیرند و حتی زمانی که در عرصه مدیریتی نباشند باید جوابگوی کم کاری های خود باشند.

وی بر لزوم تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های مرتبط با بخش آب تأکید کرد و تلاش مسئولان امر را برای جذب اعتبارات در جهت توسعه استان سیستان و بلوچستان خواستار شد.

کد مطلب 4096251

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