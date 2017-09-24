تکمیل ۶۰۰ پروژه نیمه تمام به ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، علی فرخزاد در نشست بخشداران و فرمانداران استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: توانمندی و ظرفیت های استان قزوین موجب شده که بسیاری با تغییر کاربری زمین ها و اراضی به سود و منفعت بسیاری دست یابند لذا باید در کارگروهها این موضوع بررسی شود.

وی بیان کرد: در سه دهه اخیر حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تغییر کاربری پیدا کرده اند و هم اکنون نیز تقاضای زیادی برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ های اطراف شهرهای استان وجود دارد که باید آنها را به شکل مناسب پاسخ داد و ساماندهی کرد.

فرخزاد با اشاره به مشکلات استان گفت: مهمترین مشکل قزوین موضوع اشتغال است که یکی از راههای حل آن توجه به ظرفیت های بخش گردشگری است.

وی یادآورشد: در گذشته به ظرفیت های صنعتی و کشاورزی استان توجه زیادی شده ولی از گردشگری غفلت شده که باید این خلاء جبران شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین اضافه کرد: تعداد بالای طرح های نیمه تمام مشکل بعدی استان است به طوری که برای تکمیل ۶۰۰ پروژه کوچک و بزرگ نیمه تمام به ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی از کمبود آب شرب به عنوان سومین معضل مهم استان یاد کرد و گفت: تامین آب شرب استان از سد طالقان که آب ۱۵ شهر و ۱۹۸ روستا را تامین می کند گام مهمی در این زمینه است که اکنون در مرحله مناقصه و انتقال خط لوله قرار دارد.

فرخزاد با اشاره به بزرگترین پروژه های زیرساختی استان گفت: بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی استان در سفر رئیس‌جمهوری اعتبار گرفته و تکمیل سد نهب و بالاخانلو، پروژه جاده های قزوین به کلاچای و قزوین رحیم آباد از دیگر پروژه‌های مهم استان قزوین است.

فرخزاد ادامه داد: همچنین گازرسانی به مناطق روستایی صعب العبور الموت شرقی و غربی و آوج و ۲ خطه کردن راه آهن قزوین به تهران و قزوین به رشت از جمله مهمترین پروژه های در دست اجرای استان محسوب می شود.

وی همچنین به فرمانداران و بخشداران توصیه کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی از لایروبی کانال ها و مسیل ها غافل نشوند تا مشکلاتی که در سال گذشته به وقوع پیوست ایجاد نشود.

فرخزاد تصریح کرد: انتخاب شهرداران هنوز بعد از چند ماه از پایان انتخابات شوراها به پایان نرسیده و پنج شهر استان شهردار ندارند که باید زودتر انتخاب شوند.

وی در پایان نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در ایام ماه محرم توسط دهیاری ها را یادآورشد.