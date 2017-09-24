تعالی جامعه با ابزار هنر اولویت بسیج هنرمندان استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح الدین قره‌تپه امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه کاریکاتور «اصلاح الگوی مصرف دراقتصاد مقاومتی» که به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سازمان بسیج هنرمندان به مناسبت ایام دفاع مقدس اقدام به برگزاری این نمایشگاه کرده است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه از نمایش ۳۲ اثر خلق شده توسط هنرمندان کاریکاتوریست عضو انجمن کاریکاتور سازمان بسیج هنرمندان استان در این نمایشگاه خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری شهرداری کرمانشاه برپا شده و در محل «فرهنگسرای شهر» کرمانشاه، آماده بازدید علاقه مندان طی هفته دفاع مقدس است.

قره‌تپه با بیان اینکه این دومین نمایشگاه ما در بحث اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری طی دو سال گذشته بر موضوع اققتصاد مقاومتی و ضرورت پرداختن به این امر، در بسیج هنرمندان احساس کردیم باید به فرمان و امر ولی امرمان در این عرصه ورد کنیم و ورود کردیم و سال گذشته یک نمایشگاه و امسال نیز یک نمایشگاه در این زمینه برپا کردیم و نمایشگاه امسال را به اصلاح الگوی مصرف اختصاص دادیم.

وی افزود: زبان هنر در انعکاس ارزش ها بسیار تاثیرگذار است و ذهن افراد با آثار هنری درگیر شده و اثرگذاری آن در رفتار و کنش افراد نمایان خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در خصوص اینکه تا چه حد در استان به این موضوعات در قالب نمایشگاه های هنری و در قالب فضاهای فرهنگی پرداخته می شود؟ گفت: کارهای زیادی امروز در سطح استان و با محورهای مختلف انجام می شود، اما آنچه که مهم است ما در راستای اهداف مشخص و از قبل تعیین شده با هنرمندانمان جلسه می‌گذاریم آثار را هدفمند و با هدف خدمت و تاثیرگذاری بر وضعیت جامعه تولید و ارائه می کنیم.

وی تاکید کرد: به عقیده من اگر کار هدفمند باشد و مشخصا به موضوعاتی چون معضلات اجتماعی استان بپردازد، تاثیر بیشتری دارد و جامعه به سمت اصلاح و تعالی - که هدف اصلی هنر است- پیش خواهد رفت.

قره تپه در خصوص اهداف و رسالت های بسیج هنرمندان در عرصه هنر نیز گفت: هدف بسیج هنرمندان، تربیت هنرمندی است که این هنرمند جامعه را به تعالی برساند.

وی افزود: ما معتقدیم که هنر بعد معنوی و آسمانی وجود بشری است که شکوفا شده و هنرمند با آن بار الهی را که بر دوش او نهاده شده است با هنر به سرانجام می رساند تا موجب تعالی و کمال جامعه شود.