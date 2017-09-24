۲ نکته درباره پلاسکو/ ضرورت تشکیل کمیته درباره برج های قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری پس از ارائه گزارش کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو گفت: این حادثه برای همه تلخ بود و یک دغدغه جدی در حوزه رعایت اصول ایمنی تشکیل داد.

وی افزود: در سطح حاکمیت، دولت، مجلس و شورا بعد از حادثه بم اتفاقاتی افتاد که شاهد تغییرات آیین نامه زلزله و ساختمان بودیم و امیدواریم بعد از حادثه پلاسکو هم شاهد تغییرات متعدد باشیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف گفت: سه کمیته در شورا خروجی های ارزشمندی داشت، کمیته دولت هم بدون نگاه سیاسی صرفا در حوزه کارشناسی ورود کرد و مورد اقبال قرار گرفت و کمیسیون مجلس هم نظرش را ارائه داد.

سالاری اضافه کرد: بخشی از مشکلات به ذینفعان حادثه برمی گردد یعنی کسبه ای که آسیب دیدند. شورا باید با بنیاد مستضعفان حل کند که بخشی از آن به آینده برمی گردد.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه دو دهه است که مقررات ملی ساختمان تصویب شده است، گفت: بسیاری از ساختمان های بلند قبل از این تاریخ ساخته شده است پیشنهاد من این است که کمیته ای تشکیل شود که با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به ایمنی ساختمان می پردازد در این زمینه ورود پیدا کند.