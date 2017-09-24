جزئیاتی جدید از دستگیری نظامیان آمریکایی در خلیج فارس تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح یکشنبه در نشست بررسی تخصصی اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر با موضوع تبیین چگونگی دستگیری متجاوزین آمریکایی اظهار داشت: عاشورای حسینی دین اسلام را زنده کرد و به نسلهای بعدی که بیش از هزار و ۴۰۰ سال میگذرد منتقل کرد.
وی افزود: چنین حرکت و ویژگی را در بعد از عاشورای حسینی در انقلاب اسلامی که بهمن ۵۷ به پیروزی رسید میبینیم. تجلی ویژگیهای عاشوراهای حسینی در کربلاهای ایران رقم خورد .
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: خیلی خوشحالیم که این ایام با افتخار و با عزت مراسم و مناسبتهای آن را با شکوه برگزار میکنیم و خدا را شاکر و سپاسگزاریم که امروز انقلاب اسلامی لنگرگاه امنیت جهان شده است. امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متصل به جبهه مقاومت و جبهه مقاومت متصل به انقلاب اسلامی و در مقابل استکبار جهانی سینه سپر کردهاند.
وی اضافه کرد: این اتصال جبهه مقاومت به ارزشهای الهی باعث شده انرژی آمریکاییها در عرصههای مختلف کمرنگ و بیخاصیت شود و در این راستا اگر مسائل انقلاب را مورد بررسی قرار دهیم میبینیم رفته رفته انقلاب اسلامی به یک جبهه ابرقدرت در مناطق مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه تبدیل می شود.
رزمجو تصریح کرد: آمریکاییها در طراحیهای مختلف و استراتژی برخورد با جهان اسلام به این نتیجه رسیدند که اگر کسی میخواهد در این منطقه تسلط داشته باشد باید بر منطقه خاورمیانه تسلط یابد و دست جمهوری اسلامی ایران را از نفوذ و تسلط بر خاورمیانه کوتاه کند.
وی ادامه داد: آمریکاییها بیش از یک دهه است که طراحی و برنامهریزی کردهاند که حضور پررنگی در منطقه داشته باشند. از نظر زمینی در جهات اربعه ایران و هم در منطقه آبی به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: این حضور بیگانگان در منطقه با شعار ایجاد امنیت پایدار است ولی با بررسی تاریخی حضور آمریکاییها در منطقه میبینیم که چندین جنگ بزرگ در منطقه راه افتاده است که یا مستقیم وارد عمل شدهاند و یا طراحی و حمایت کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: تنها کشوری که هم در شعار و هم در عمل پای امنیت خلیج فارس ایستاده، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و بر این اصل همچنان استوار است.
سردار رزمجو افزود: تاریخچه آمریکاییها بسیار تاریک است، در حالی که جمهوری اسلامی دارای تاریخچه بسیار روشنی است، این حرف ما نیست و حرف صاحبنظران و اهالی تجزیه و تحلیل است.
وی اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز نظام جمهوری اسلامی برخوردار از یک قدرت لایزال الهی است و به یک دژ شکستناپذیر تبدیل شده است؛ دژ معنوی، دژ مادی و دژ تجهیزات و امکانات نظامی.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: در دوران دفاع مقدس در سلاح سبک هم مشکل داشتیم. هیچگاه به ابزار نظامی تکیه نکردیم. تکیه ما به ایمان و عقیده و روحیه معنوی است که ما را به اینجا رسانده است. یکی از تیرهایی که قلب آمریکا و اسرائیل را به درد آورده، سامانه موشکی ایران است که در بردهای مختلف و در عرصه دریا و دوربرد و . . . وجود دارد.
وی افزود: این ابزار دشمنان انقلاب را به ستوه آورده است. این را دشمنان نیز اذعان دارند و مستشاران و فرماندهان نظامی آنها نیز به این نتیجه رسیدهاند و به دنبال مهار جمهوری اسلامی در منطقه هستند.
رزمجو تصریح کرد: دنیا به سمتی حرکت میکند که برعکس خواستههای آمریکا و اسرائیل است. امروز ما خیلی خوشحالیم که هفته دفاع مقدس را در سیوهفتمین سالگرد انقلاب اسلامی جشن میگیریم. در تاریخ دنیا چنین انقلابی یافت نمیشود. انقلاب ما نشات گرفته از عاشورای حسینی است و تقارن این هفته با ایام محرم این نکته را گوشزد میکند که تاسوعا و عاشورای حسینی بود و هست که ما را تا اینجا رسانده است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: هم عزاداریهای ما و هم برنامههای هفته دفاع مقدس لازم و ملزوم هم هستند.
وی با اشاره به حضور آمریکاییها در منطقه خلیج فارس افزود: بارها جمهوری اسلامی اعلام کرده که با چه دلیل منطقی در منطقه حضور دارید. سالهای سال آمدند و اتفاقاتی پدید آمد تا اینکه در اوج قدرتنمایی آمریکا در مقیاس جهانی و در اوج نشستهای برجام و در اوج تهدیدات آمریکا علیه ما که تا نزدیکی اجرا رفته بود، خداوند متعال حلقههای زنجیر شکست آمریکا را به هم پیوند داد و مثل تاریخ و سنوات گذشته که پیشینه حماسه مردم استان بوشهر در تاریخ ثبت شده است در آبهای نیلگون خلیج فارس در حوزه استان بوشهر این اتفاق افتاد و خدا حلقهها را به هم ربط داد و باعث شد دو فروند شناور با تجهیزات مدرن همراه با نظامیان آمریکایی دستگیر شدند.
رزمجو خاطرنشان کرد: اینها در شرایطی بود که از نظر دیپلماسی تحت فشار بودیم و بزرگترین قدرتهای نظامی دنیا در منطقه حضور داشتند و این دو فروند شناور نظامی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران تجاوز کردند، غافل از اینکه شیرمردان ایرانی در جزیره فارسی مستقر هستند.
وی ادامه داد: این دو شناور با سرعت بسیار بالا و تجهیزات بسیار قوی و مدرن بودند و وقتی در محاصره پاسداران ما قرار گرفتند مبهوت شدند، آمریکاییها بلافاصله اعلام کردند که دو شناور در اطراف جزیره فارسی مفقود شده و هر کس اطلاعی دارد به ما خبر دهد.
فرمانده عملیات دستگیری آمریکاییها در خلیج فارس افزود: هیچ قدرتی در دنیا سراغ ندارید که با این شکل و با این شیوه قدرت آمریکاییها را در هم شکسته باشد. وقتی به فرمانده آن ناوگروه اعلام شد که چرا عکسالعمل نشان ندادید اعلام کرد که ما گیج و مبهوت شدیم.
وی گفت: وقتی این ۹ مرد و یک زن به جزیره فارسی منتقل شدند، با الگوی رفتار اسلامی با آنها رفتار کردیم. در چنین صحنههایی باید متوجه جوانب صحنهها نیز باشیم. تاکید کردیم هیچکس حق ندارد بیاحترامی به این اسرا داشته باشد.
رزمجو تصریح کرد: در بازجوییها هم اعلام کردیم که بدون تهدید انجام شود. آمریکاییها پشت سر هم میگفتند آزاد کنید و ما گفتیم آزاد نمیکنیم. ابتدا با زور و سپس التماس میکردند و بعد هم تهدیدات نظامی آنها شروع شد و انواع و اقسام هواپیماهای جنگنده و شناسایی و جنگ الکترونیک وارد عمل شدند و شناورهای ائتلاف در خلیج فارس را وارد همین منطقه کردند.
وی اظهار داشت: ما هم اعلام کردیم اینجا معرکه سرنوشتساز است. تعداد قابل توجهی شناور از نقاط مختلف مرزی استان بوشهر به سمت جزیره فارسی حرکت کرد، یک فروند رزمناوی که آمریکاییها بالای آن مینازیدند از بحرین بیرون آمد و حائل بوشهر و جزیره فارسی شد و اعلام کرد شناورهایی که از بوشهر جدا شدید برگردید وگرنه ما سر شما را میبریم.
وی ادامه داد: آمریکاییها گفتند میخواهیم با بالگرد وارد جزیره شویم و نیروهایمان را ببریم. ولی اعلام کردیم این هم تجاوز است و دستگیر میشوید. تمام قدرت خود را به کار گرفتند. همه مراحل یک جنگ تمام عیار جلو رفت و فقط شلیکی صورت نگرفت.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: هم آنها نیرو آوردند و هم ما. قدرت ما برگرفته از قدرت الهی است و آنها به تفنگ و فشنگ میبالیدند.
وی افزود: سقف جزیره فارسی پر از هواپیما شد. گفتیم برای چه آمدید اینجا؟ گفتند برای نیروهایمان آمدیم. اعلام کردیم این خلاف قواعد بینالمللی است. گفتند قصد تجاوز نداریم و خواهش میکنیم این ۱۰ نفر را آزاد کنید. از طریق سلسله مراتب به صورت مستمر اعلام میشد.
رزمجو تاکید کرد: سامانه موشکی هم در آبهای بوشهر مستقر شد و رادار هم روشن شد و به نوعی به دشمن اخطار دادیم. آنها گفتند که در آبهای آزاد هستیم و نیتی نداریم. ما هم گفتیم روی عرشه خود فرود بیایید و آسمان را خالی کنید.
وی گفت: خداوند متعال همه این حلقهها را به هم پیوند داد تا آمریکاییها در خلیج فارس تحقیر شوند. در بازجویی هم اطلاعات ذیقیمتی که باید میلیاردها دلار خرج میشد تا به دست بیاوریم، در این عملیات دست یافتیم و الان از آن استفاده میکنیم.
رزمجو افزود: واقعا کار خدا بود و افتخاری شد برای رزمندگان بوشهری و منطقه دوم سپاه نیروی دریایی. افتخار ما این بود که در نشست اختصاصی با رهبر انقلاب، ایشان خوشحال شدند و با همه افراد دست دادند و محبت کردند و افراد با آقا گفتوگو کردند .
وی ادامه داد: رسانههای رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که ایرانیها آمریکا را تحقیر کردند و فیلم رفتار انسانی با نظامیان آمریکایی را نشان دادند، سپاه ایران با یک تیر دو نشان را زد.
نظر شما