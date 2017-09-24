برقراری ۳۴۸ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۸ عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۴۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۹ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۰ ایجاد مزاحمت بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق کنتور برق در منوچهری، حریق کپسول گاز در سیلو و حریق مراتع و پوشش گیاهی در سیلو بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدنی، ۲مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در خیابان رکنی و شهرک اندیشه، تست گاز منوکسید کربن در خضر و رهاسازی اندام بدن از داخل منصوبات فلزی در خیابان فرهنگ توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی افزود: تعداد ۶ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.