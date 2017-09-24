نباید منتظر حوادث مشابه پلاسکو باشیم/مقررات ملی ساختمان مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی با اشاره به پیشنهاد برای قرار گرفتن موضوع حادثه پلاسکو در دستور کار امروز شورای شهر تهران گفت: این اولین بار است چنین هیاتی در کشور تشکیل می شود. پیش از این دولتی ها برای بررسی حوادث گروهی را می فرستادند و معمولا گزارشها کلی بود.

وی افزود: این اولین بار است که چنین عزم جدی شکل گرفته و می تواند منجر به نتایج عالی شود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر می گوییم مقررات ملی ساختمان مشکل دارد، منظورمان هم مشکل سخت افزاری است و هم نرم افزاری، در حال حاضر اصلا تکالیف معلوم نیست.

میرلوحی پیشنهاد داد که هر سه ماه این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا هیات بتواند گزارشهای لازم را به اعضای شورا ارائه دهد.

وی در خاتمه تاکید کرد: مسئله ساختمانهای بلندمرتبه و آموزش مردم با یک گزارش تمام نمی شود، نباید منتظر حوادث بعدی باشیم.