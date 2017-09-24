به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس و همزمانی آن با دهه اول ماه محرم، ۶ نمایشگاه از تصاویر مربوط به فعالیت های سال های جنگ در همدان و حضور رزمندگان همدانی در جبهه های نبرد حق علیه باطل به همراه تصاویری از هیئت های حسینی و آئین های عاشورایی مربوط به سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰، به صورت حقیقی و مجازی در همدان در حال برگزاری است.

این نمایشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی آیین های عاشورایی همدان برگزار شده که مورد توجه علاقمندان نیز قرار گرفته است.

نمایشگاه «شور عشق» با موضوع هیئت های حسینی و آئین های عاشورایی با همکاری معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان در نگارخانه نگاه نو دایر شده است و نمایشگاه عکس های محرم در نهاد کتابخانه های عمومی استان همدان به نمایش درامده است.

همچنین نمایشگاه سال های دفاع مقدس به روایت تصویر با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی استان و در کتابخانه مرکزی همدان دایر و دو نمایشگاه مجازی عکس های عاشورایی و دفاع مقدس بر روی وب سایت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور فعال شده است.