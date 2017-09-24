فرمانداران و بخشداران باید مدافع مواضع دولت باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، عبدالمحمد زاهدی در نشست با فرمانداران و بخشداران استان قزوین افزود: فرمانداران و بخشداران نمایندگان دولت در بخش ها و مناطق هستند و به عبارت دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی محسوب می شوند.

وی افزود: جایگاه فرمانداران و بخشداران به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی در میان مردم بسیار مهم است و باید تمامی کسانی که این مسئولیت را پذیرفته اند در حفاظت از جایگاه آن تلاش کنند.

استاندار قزوین تصریح کرد: وقتی مدیری در این دولت مسئولیتی را می پذیرد به این معنی است که سیاست‌ها و مشی حاکمیتی آن را پذیرفته و اگر کسی سیاست این دولت را قبول ندارد نمی توان پذیرفت که مدیر دولت باقی بماند.

زاهدی افزود: هر دولتی حق دارد مدیران خود را منصوب کند و هیچ کس نباید گله ای از این تغییر و تحول داشته باشد.

زاهدی گفت: انتصاب مدیران حق طبیعی دولت است و مدیرانی که منصوب می شوند باید دولت را قبول داشته باشند در غیر این صورت پذیرش مسئولیت بدون باور به دولت، عملی غیراخلاقی است.

وی یادآورشد: فرمانداران و بخشداران باید سیاست‌های دولت که همان سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است را اجرا کنند و با پیروی از دستور دولت و مقام‌های عالی‌رتبه بتوانند در صحنه های مختلف از دولت نیز دفاع کنند.

استاندار قزوین بر لزوم دفاع از دولت توسط فرمانداران و بخشداران تاکید کرد و افزود: دفاع از دولت به معنای بهره مندی از منطق و رویکرد عقلانی است تا بتوان عملکرد و سیاست دولت را برای همگان توضیح داده و از ایجاد تنش در جامعه جلوگیری کرد.

وی گفت: هیچ فرقی نمی کند که مردم از چه حزب و چه جناحی باشند و تنها باید مسئولان به فکر خدمت رسانی به مردم به بهترین نحو ممکن باشند.

زاهدی افزود: باید فرمانداران و بخشداران با همه سلیقه‌های سیاسی ارتباط داشته باشند و حتی با مخالفان و منتقدان نیز گفت و گو کنند.

استاندار قزوین با بیان اینکه با هیچ کسی قهر نمی کنیم ادامه داد: فرمانداران و بخشداران و مسئولان این دولت با همه احزاب و جناح ها ارتباط دارند و در دفاع از مواضع دولت استوار باشند.

زاهدی تصریح کرد: برقراری ارتباط با گروهها، شخصیت ها و نمایندگان سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی از وظایف نمایندگان عالی دولت است اما براساس مصالح دولت تصمیم گیری می کنیم.

وی با تاکید بر ارتباط و تعامل با گروه های مرجع جامعه توسط فرمانداران و بخشداران، گفت: باید ارتباط شما با فرهنگیان، احزاب، گروه‌های سیاسی، هنرمندان، رسانه‌ها، فرمانداران و بخشداران و مسئولان تقویت شود.

وی با بیان اینکه اجازه تغییر کاربری فضای سبز در محیط های شهری را به هیچ عنوان نخواهیم داد اظهارداشت: تغییر و تحولات در هر دوره ای ضروری و اجتناب ناپذیر است و سعی می‌کنیم در این دوره نیز از نیروهای مستعد و توانمند استفاده کرده و از توانمندی بانوان در انتصابات آینده بهره مند شویم.