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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

عضو شورای شهر:

گزارش حادثه پلاسکو علت اصلی این حادثه را مشخص نکرده است

گزارش حادثه پلاسکو علت اصلی این حادثه را مشخص نکرده است

عضو شورای شهر تهران گفت: گزارش حادثه پلاسکو علت اصلی این حادثه را مشخص نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی پس از ارائه گزارش کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: گزارش به لحاظ متدولوژی خیلی خوب بود اما در تحلیل راهبرد اساسی که تکالیف و راه حل را مشخص کند نکته ویژه ای نداشت.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این گزارش یعنی تکرار تشکیل کمیته های قبلی گفت: مهمترین سوال این است که تکلیف ذی نفعان که درگیر حادثه بودند چه می شود.

وی ادامه داد: گفتید فرضیه عمدی بودن حادثه رد شده اما سوال این است که چرا رد شده و اینکه علت آتش سوزی به طور روشن مشخص شده است؟

خداکرمی گفت: پیشنهادم این است کمیته ای با حضور اعضای شورای شهر تشکیل شود که هدف آن تحلیل گزارش و پیشنهادی عملی برای پیشگیری از تکرار این حوادث باشد.

وی در خاتمه گفت: متاسفانه همچنان شاهدیم ساختمان ها و برج های بلندی در کوچه های باریک ساخته می شود و معلوم نیست چه کسی باید جلوی آن را بگیرد؟

کد مطلب 4096276
سیامک صدیقی

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