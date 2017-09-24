حکم اجرای تبدیل به احسن نمودن اراضی کبودراهنگ و لالجین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد ظهر یکشنبه در نشست مشترک با فرمانداران بهار و کبودراهنگ و مدیر کل اوقاف استان همدان که با موضوع تبدیل به احسن نمودن اراضی و املاک موقوفه شهرهای لالجین و کبودراهنگ در محل فرمانداری شهرستان بهار برگزار شد، گفت: از سوی رهبر انقلاب حکم اجرای تبدیل به احسن نمودن اراضی کبودراهنگ و لالجین صادر شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

قائم مقام اوقاف و امور خیریه کشور گفت: باید عملیات اجرایی این طرح آغاز شود و کارشناسان در این شهرها حضور یابند تا مشکل مردم حل شود.

وی ادامه داد: اوقاف امانتدار است و باید طوری عمل شود تا حقوقی طرفین ضایع نگردد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی به برگزاری جلسه ای دراین خصوص گفت: در این جلسه پیرامون نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری و موافقت ریاست سازمان اوقاف برای تبدیل به احسن موقوفات شهرهای لالجین و کبودراهنگ بحث های مفصلی صورت گرفت.

محمدعلی پورمختار اضافه کرد: با توجه به اختلافاتی که وجود داشت در این خصوص مصوب شد زمان آغاز عملیات را از امروز قرار دهیم و تا پایان سال ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه درخصوص کارشناسی های صورت گرفته، نظرات و اعتراضاتی وجود داشت و مقرر شد مبنای کارشناسی بر اساس مصوبه ای که بر اساس پرداخت های قبلی مردم به اوقاف بوده در حقوق مکتسبه لحاظ شود، افزود: برای ادامه روند اقدامات نماینده تام الاختیاری مشخص شد که بر حسب مورد در جلسات شهرستانی و استانی حضور یابد تا مشکلات تا پایان سال مرتفع شود.

فرماندار بهار نیز گفت: بحث اوقافی بودن بخشی از لالجین مشکلاتی را ایجاد کرده و تبعات اجتماعی دارد که باید این مشکل حل شود.

محسن مرادی پناه ادامه داد: با توجه به اینکه لالجین به عنوان شهر جهانی سفال برگزیده و زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم شده است، باید مشکل زمینهای اوقافی حل شود تا سرمایه گذاران با آسودگی خاطر سرمایه گذاری کنند.