شناسایی منابع تولید آسیب در حوزه سالمندی مهم ترین اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح‌الله سلطانی ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان زنجان افزود: جمعیت سالمندی در کشور رو به افزایش است و ۱۳ هزار نفر از سالمندان استان زنجان هیچ خدماتی دریافت نمی‌کنند و تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

وی اظهار کرد: باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد تا همه سالمندان، تحت پوشش نهادهای حماتی قرار بگیرند و در این میان نگاه بخشی و محدود به حوزه سالمندی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای شناسایی منابع تولید آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از پژوهش است و اقدامات فرهنگی از جمله بهره‌گیری از وجود سالمندان فرهیخته و هنرمند نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

سلطانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش سالمندان از اولویت‌های کاری دولت است و باید بتوان خدمات ورزشی رایگان به این قشر ارائه داد.

وی افزود: سالمندان همچنان برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه‌اند ولی دولت تدبیر و امید برای رفاه آنها برنامه ریزی لازم را دارد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: پرداخت به موقع حقوق سالمندان را به صورت ویژه پیگیری می‌کنیم و معتقدیم که باید خدماتی که دستگاه‌ها به صورت رایگان به سالمندان ارائه می‌دهند احصا، ابلاغ و به صورت مجدد اطلاع‌رسانی شود.

سلطانی گفت: زحمات دانشگاه علوم پزشکی و نگاه ویژه‌ای که به حوزه سلامت سالمندان دارد قابل تقدیر است و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان اقدامات متعددی صورت می‌گیرد که هدف عمده آن‌ها شناسایی منابع تولید آسیب‌های اجتماعی است.

وی ابراز کرد: یکی از اولویت‌های کاری ما شناسایی منابع تولید آسیب در حوزه سالمندی است و اگر این منابع شناسایی شوند، می‌توان برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.