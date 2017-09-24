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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

در نوزدهمین جلسه کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی کرمانشاه مطرح شد؛

تعلیق کارت شهری راننده تاکسی‌ متخلف در کرمانشاه/معرفی به تعزیرات

تعلیق کارت شهری راننده تاکسی‌ متخلف در کرمانشاه/معرفی به تعزیرات

کرمانشاه- تعلیق کارت شهری راننده تاکسی های‌ متخلف درکرمانشاه به مدت ۳ ماه و معرفی متخلفین دریافت اضافه بهای تاکسی به تعزیرات حکومتی از موارد طرح شده در کمیته انضباطی تاکسی رانی کرمانشاه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جلسه کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه در سالجاری، امروز یکشنبه  به منظور رسیدگی به تخلفات و شکایات مطرح شده شهروندان با حضور اعضا تشکیل شد.

در این جلسه به ۱۷ مورد جعل مرخصی رسیدگی و ضمن اخذ تعهد ثبتی مقرر شد در صورت تکرارتخلف، کارت شهری رانندگانی که به چنین تخلفی مرتکب شده اند، به مدت سه ماه تعلیق شود.

از دیگر موارد و شکایات مطرح شده در نوزدهمین جلسه کمیته انضباطی تاکسیرانی کرمانشاه، ۴ مورد اخذ اضافه بها بود که پرونده آنان به تعزیرات حکومتی معرفی و ارجاع داده شد تا وفق مقررات درمورد آنان اعمال قانون شود.

همچنین ۳ شکایت درمورد عدم‌رعایت شئونات اسلامی از پرونده های دیگری بود که مورد رسیدگی قرار گرفت و رانندگان متخلف ضمن تعهد محضری درصورت تکرار تخلف به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد که در آنصورت مشمول جرائم سنگینی مانند ابطال پروانه فعالیت  خواهند شد.

کد مطلب 4096286

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