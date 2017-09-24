تعلیق کارت شهری راننده تاکسی‌ متخلف در کرمانشاه/معرفی به تعزیرات

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جلسه کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی شهر کرمانشاه در سالجاری، امروز یکشنبه به منظور رسیدگی به تخلفات و شکایات مطرح شده شهروندان با حضور اعضا تشکیل شد.

در این جلسه به ۱۷ مورد جعل مرخصی رسیدگی و ضمن اخذ تعهد ثبتی مقرر شد در صورت تکرارتخلف، کارت شهری رانندگانی که به چنین تخلفی مرتکب شده اند، به مدت سه ماه تعلیق شود.

از دیگر موارد و شکایات مطرح شده در نوزدهمین جلسه کمیته انضباطی تاکسیرانی کرمانشاه، ۴ مورد اخذ اضافه بها بود که پرونده آنان به تعزیرات حکومتی معرفی و ارجاع داده شد تا وفق مقررات درمورد آنان اعمال قانون شود.

همچنین ۳ شکایت درمورد عدم‌رعایت شئونات اسلامی از پرونده های دیگری بود که مورد رسیدگی قرار گرفت و رانندگان متخلف ضمن تعهد محضری درصورت تکرار تخلف به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد که در آنصورت مشمول جرائم سنگینی مانند ابطال پروانه فعالیت خواهند شد.