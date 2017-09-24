فرمانداران قزوین از ظرفیت جوانان و بانوان بیشتر استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، سید سعید شاهرخی در همایش فرمانداران و بخشدارن که با حضور استاندار جدید قزوین در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید حضور اتباع خارجی در استان ساماندهی شود چون این موضوع به شدت بر امنیت اجتماعی استان تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: از 60 هزار تبعه خارجی در استان 32 هزار نفر غیر مجاز هستند و فرصت های شغلی استان را تهدید می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: حضور اتباع خارجی غیرمجاز نه تنها فرصتهای شغلی استان قزوین را تهدید می کند بلکه در افزایش آسیب های اجتماعی و دشوار شدن کنترل آنها نقش موثری دارد.

شاهرخی با بیان اینکه نمایندگان دولت در تشریح سیاست های دولت باید پیشگام باشند تصریح کرد: فرمانداران و بخشداران تحولات سیاسی و اجتماعی را در راستای اهداف دولت باید رصد کرده و سیاست ها و دستاوردهای دولت را برای مردم تشریح کنند.

وی افزود: فرمانداران و بخشداران لازم است نظارت بر دستگاههای اجرایی شهرستان ها و بخشها را مورد مورد توجه جدی قرار دهند و نسبت به کمسیون های دانشجویی و حوزه آموزش و پرورش توجه بیشتری کنند.

شاهرخی با اشاره به لزوم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی افزود: توجه ویژه به اقشار مختلف و جوانان و بانوان در شهرستان ها به عنوان سرمایه های اجتماعی باید در دستور کار فرمانداران قرار گیرد تا بتوان در خصوص کنترل آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی اقدام کرد.

شاهرخی گفت: در برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی با استفاده از سازمان های مردم نهاد نسبت به سالهای گذشته 30 درصد پیشرفت داشته ایم.