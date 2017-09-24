۱.۴ میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند در مازندران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی وندچالی صبح یک‌شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت‌احوال آمل با اشاره اینکه ۱۱۰ دفتر پیشخوان خدمات دولتی در حوزه ثبت کارت ملی هوشمند در استان مازندران فعالیت می‌کنند، ادامه داد: تاکنون بیشتر از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به این دفاتر مراجعه کردند.

مدیرکل ثبت‌احوال مازندران افزود: بیشتر از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در مازندران موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود شدند.

مسعود خادم رئیس ثبت‌احوال آمل نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از مدت حضور ۹ ماهه خود در شهرستان آمل بیان کرد: اداره ثبت‌احوال در این دوره با ثبت بیش از ۵۰ هزار درخواست و تحویل حدود ۳۵ هزار کارت ملی بالاترین رکورد را در بین ادارات استان ثبت کرد و موفق به انجام تعداد حداکثری و بالاتر از نرم استانی در بخش تعویض شناسنامه شد.

سیدجعفررسولی نیز در این جلسه با تسلیت ایام سوگواری شهدای کربلا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس بابیان کرد: فعالیت ثبت‌احوال آمل در سالهای جاری در بخش صدور اسناد هویتی و شناسایی افراد و به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر شهرستان قابل‌تحسین است.

فرماندار ویژه آمل بابیان اینکه علی‌رغم فعالیت‌های تأثیرگذار و چشمگیر این اداره، متأسفانه به نحو احسن دیده نشده و از آن قدردانی نشده است، افزود:، تقاضاهای مردمی از این اداره بسیار زیاد است، ولی آنچه مهم‌تر است، اجرای مر قانون است.

گفتنی است مسعود ایزدی پیش‌ازاین ریاست اداره ثبت‌احوال محمودآباد را بر عهده داشت که به‌عنوان رییس اداره ثبت‌احوال آمل معارفه شد.