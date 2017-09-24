به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه اظهار کرد: عمده طرح‌های پتروشیمی گذشته از جمله پتروشیمی مرودشت، لرستان، کارون فاز دوم، کردستان، مروارید، کاویان، تخت جمشید عسلویه به بهره برداری رسیدند و ظرفیت عظیمی برای کشور ایجاد کردند.

وی ادامه داد:بیشتر طرح‌های در حال احداث پتروشیمی به خوبی پیش می‌روند و فاینانس آنها هم در حال انجام است، البته بیشتر سرمایه گذاران بیشتر نیمه دولتی بودند و خصوصی‌ها کمتر حضور داشتند.

وی گفت: لازم است به صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی اشاره کنم، که بخش زیادی از نمایشگاه ایران پلاست را شامل می‌شود و به دلیل ارزش افزوده بالا اهمیت زیادی برای ما دارد.

زنگنه اظهار کرد: ظرفیت‌های پایین دستی ما در بخش‌هایی خوب و بسیار خوب است، نوسان‌های پیش بینی نشده در کمیت عرضه از مشکلات پیش روی این صنایع و واحدهای کوچک هستند که آنها تنهایی قادر به حل آن نیستند و بایدن از طریق اتحادیه‌های مخلتف یا دولت به آنها کمک کرد.

وی گفت: بخشی که مربوط به تولیدکنندگان بزرگ می‌شود، مسئله صادرات و عرضه داخلی است که خیلی از تولیدکنندگان ما رغبت بیشتری به صادرات دارند که باید مشکل مالیات آنها هم حل شود.

وزیر نفت تصریح کرد: مجتمع‌های کاوه پردیس و بوشهر هم از طرح‌هایی هستند که امیدوارم به زودی در سال ۹۶ به بهره برداری برسند.

این خبر تکمیل می شود ...