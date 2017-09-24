دستگیری سارق و مالخر گوشی موبایل در ترمینال بیهقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرگرد حمید رضا موسوی گفت: با توجه به افزایش سرقت گوشی موبایل و وجه نقد از مسافران و رانندگان در داخل ترمینال بیهقی موضوع در دستور کار تیم عملیات کلانتری برای شناسایی و دستگیری سارق قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات میدانی و اظهارات مالباختگان شیوه و شگرد سارقان مشخص تا اینکه فردی به واحد گشت خودرویی مراجعه و بیان داشت گوشی موبایلم را وقتی خواب بودم در ترمینال بیهقی به سرقت برده اند و تا حدودی چهره سارق را شناسایی کرده است.

سرگرد موسوی گفت: جهت شناسایی و دستگیری سارق به همراه شاکی به داخل ترمینال رفته و پس از جستجو و تحقیقات میدانی شاکی، سارق را شناسایی که در یک اقدام ضربتی سارق دستگیرشد.

رئیس کلانتری۱۰۵ سنائی با اشاره به اینکه در بازرسی بدنی از سارق گوشی شاکی کشف شد افزود: متهم برای بازجویی های تخصصی و فنی به کلانتری انتقال و در اظهاراتش به سرقت اعتراف نمود و اظهار داشت تا کنون حدود ۵ فقره سرقت گوشی موبایل از مسافران و راننده ها انجام دادم و گوشی ها را به مبلغ ۷۰ الی ۵۰ هزار تومان به فردی به هویت ش.غ که در داخل ترمینال می باشد فروخته است.

سرگرد موسوی عنوان داشت: تیمی از عوامل تجسس پس از اخذ دستور قضایی به ترمینال بیهقی اعزام و مالخر را شناسایی و دستگیرنموده و به کلانتری انتقال دادند که وی در بازجویی صورت گرفته بیان داشت گوشی های سرقتی را از سارقان می گرفتم و در قبال آن پول یا مواد مخدر می دادم.

رئیس کلانتری ۱۰۵ سنائی گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل پایگاه سوم آگاهی شدند.