به گزارش خبرنگار مهر،ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳انجام خواهد شد.

توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشورwww.sanjesh.org ، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب کرده است برگزار می‌شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۹/۰۳ است.