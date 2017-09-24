استقبال کشاورزان از تعیین قیمت تضمینی ذرت

عباس والوزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با مشارکت شرکت پشتیبانی امور دام با بورس کالای ایران و در راستای اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر معامله ذرت تولیدی کل کشور در بورس کالای ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی، عرضه ذرت دانه‌ای استان کرمانشاه در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران آغاز شد.

وی افزود: به این ترتیب در راستای اجرای این سیاست، جمع آوری ذرت کشاورزان استان کرمانشاه آغاز شد به طوری که کشاورزان این استان، ذرت تولیدی خود را به انبارهای مورد تایید بورس کالا تحویل داده تا بعد از فروش محصول روی تابلوی بورس، پول حاصل از فروش محصول را ظرف ۳ روز کاری دریافت کنند؛ این در حالی است که مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت خرید تضمینی بعد از تخصیص اعتبار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به کشاورز پرداخت می شود.

این مقام مسئول از رضایت کامل و استقبال کشاورزان از اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت خبر داد و گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی در دوسال گذشته رضایت کامل کشاورزان را به دنبال داشته است زیرا هم باعث جلب رضایت کشاورزان از نظر سرعت عمل در پرداخت وجه شان شده و هم مشارکت بخش خصوصی و نیز کاهش هزینه های دولت را به دنبال داشته است.

والوزی با بیان اینکه مکانیزم اجرای این سیاست کاملا تعریف شده است و کشاورزان به راحتی محصول خود را تحویل انبار می دهند، تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران سیاست جمع آوری محصول کشاروزان از خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شده و این سیاست در قالب دو روش گواهی سپرده کالایی و عرضه فیزیکی از طریق بورس کالای ایران اجرایی می شود؛ لذا در قالب این سیاست ذرت تولیدی کل کشور از طریق بورس کالای ایران عرضه می شود.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی اموردام تصریح کرد: با معامله ذرت دانه ای استان کرمانشاه، به ترتیب ذرت استان های کردستان، فارس و خوزستان و استان هایی که محصول خود را برداشت کرده اند، به صورت فیزیکی و گواهی سپرده کالایی در بورس کالا عرضه می شود.

والوزی مزیت های اجرای سیاست قیمت تضمینی را مورد توجه قرار داد و گفت: پرداخت ۷۰ درصد مطالبات کشاورزان در فاصله کمتر از یک هفته، جلب مشارکت بخش غیر دولتی در انجام وظایف حاکمیتی، کاهش هزینه های دولت در اجرای سیاست خرید تضمینی و کاهش هزینه های حمل و نقل و نگه داری محصول از مزایای اجرای این طرح است.