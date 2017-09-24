۱۴۴۵کیلوگرم انواع مواد افیونی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای اجرای طرح های پاکسازی و به منظور مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست های مردمی در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس بر کلیه محورهای مواصلاتی، به مدت ۷۲ساعت تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده در سراسر استان به مرحله اجراء گذاشته شد.

وی افزود: مأموران انتظامی استان در این مدت ضمن متوقف کردن ۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل مواد مخدر، موفق به کشف یک تن و ۴۰۹ کیلو ماده مخدر تریاک و ۳۶ کیلو ماه مخدر حشیش شدند.

سردار ملکی با اشاره به اخذ مجوزهای قضائی جهت بازرسی از منزل و مخفیگاه سوداگران تصریح کرد: در این طرح با تلاش مأموران طی پاکسازی محله های آلوده و جرم خیز، ۵۲ قاچاقچی مواد مخدر و ۳۴۱ نفر معتاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در شناسایی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان، امنیت را حق قانونی شهروندان دانست و اظهار داشت: با توجه به حضور و اشرافیت نیروی انتظامی در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از این پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود چرا که چشمان تیز بین پلیس در هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.