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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

فرمانده انتظامی هرمزگان:

۱۴۴۵کیلوگرم انواع مواد افیونی در هرمزگان کشف شد

۱۴۴۵کیلوگرم انواع مواد افیونی در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و ۴۴۵ کیلو انواع مواد افیونی طی اجرای طرح های پاکسازی و عملیات موفق پلیسی در ۷۲ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی گفت: در راستای اجرای طرح های پاکسازی و به منظور مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست های مردمی در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس بر کلیه محورهای مواصلاتی، به مدت ۷۲ساعت تشدید طرح پاکسازی نقاط آلوده در سراسر استان به مرحله اجراء گذاشته شد.

وی افزود: مأموران انتظامی استان در این مدت ضمن متوقف کردن ۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل مواد مخدر، موفق به کشف یک تن و ۴۰۹ کیلو ماده مخدر تریاک و ۳۶ کیلو ماه مخدر حشیش شدند.

سردار ملکی با اشاره به اخذ مجوزهای قضائی جهت بازرسی از منزل و مخفیگاه سوداگران تصریح کرد: در این طرح با تلاش مأموران طی پاکسازی محله های آلوده و جرم خیز، ۵۲ قاچاقچی مواد مخدر و ۳۴۱ نفر معتاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در شناسایی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان، امنیت را حق قانونی شهروندان دانست و اظهار داشت: با توجه به حضور و اشرافیت نیروی انتظامی در جای جای نقاط استان و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، از این پس مجرمان و متهمان در امان نخواهند بود چرا که چشمان تیز بین پلیس در هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.

کد مطلب 4096305

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