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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

واژگونی اتوبوس گردشگران در گردنه حیران/مصدومیت ۱۰ نفر جدی است

واژگونی اتوبوس گردشگران در گردنه حیران/مصدومیت ۱۰ نفر جدی است

اردبیل - اتوبوس حامل گردشگران اصفهانی در گردنه حیران واقع در جاده اردبیل - آستارا واژگون و موجب مصدومیت تعدادی از سرنشینان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه یک دستگاه اتوبوس که حامل گردشگران اصفهانی بود، در جاده اردبیل به آستارا و در محدوده گردنه حیران واژگون شده است.

این حادثه موجب مصدومیت اکثر سرنشینان این اتوبوس شده اما خوشبختانه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

بیشتر مصدومان این حادثه به صورت سرپایی مورد مداوا قرار گرفته اند اما برخی نیز که دارای مصدومیت جدی بوده اند به مراکز درمانی منتقل شده اند.

این اتوبوس گردشگری ۳۷ مسافر و سرنشین داشته که ۳۱ نفر با مصدومیت روبرو شده اند که مصدومیت اکثر آنها جزئی بوده است.

گفته می شود از این تعداد مصدومیت ۱۰ نفر جدی بوده و به مراکز درمانی و بیمارستانی اعزام شده اند.

علت واژگونی این اتوبوس از سوی کارشناسان پلیس راه تخطی از سرعت مطمئنه و لغزندگی جاده عنوان شده است.

کد مطلب 4096306
محمد میرزایی ناطق

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