امام حسین(ع) سمبل عدالت خواهی در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان هیئت های مذهبی، کانون مداحان و متولیان امور امنیتی و هماهنگی برنامه های محرم، اظهار کرد: در حالی که پیامبر و اهل بیت (ع) همگی نور واحد هستند اما جایگاه و نقش امام حسین (ع) در دنیا بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه جایگاه امام حسین (ع) یک جایگاه استثنائی و منحصر به فرد در دنیا است، افزود: این جایگاه منحصر به شیعیان نیست بلکه همه آزادی خواهان و عدالت خواهان عالم پیرو هر آئینی که هستند، برای امام حسین(ع) احترام و جایگاه ویژه ای قائل هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شخصیت امام حسین (ع) بسیار بالا و بلند مرتبه است، گفت: امام حسین (ع) یک جریان عدل در مقابل ظلم و ستم است.

وی با بیان اینکه جریان عاشورا جریانی در مقابل ستم گری همراه با احساس مسئولیت است، عنوان کرد: هیچ کس در دنیا متدین تر از امام حسین (ع) نبوده است.

آیت الله عبادی ادامه داد: امروز حسینیان جهان در سطح بین الملل خصوصا در اربعین حسینی به عنوان سمبل عدالت خواهی در برابر ستم گری شرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی و مردم باید در ایام محرم و صفر فرصت ها را غنیمت شمارند، بیان کرد: باید به گونه ای زمان بندی و برنامه ریزی شود که همه چیز یک رنگ و یک نواخت نباشد و جمعیت های انبوه عزاداران بتوانند در یک وقت طراحی شده بهره کافی را ببرند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در کنار رشد حسینی و عاشورایی باید از نظر علمی نیز رشد کنیم، افزود: آن چه امام حسین (ع) دارد به اندازه یک دانشگاه است.

وی ادامه داد: امور عزاداری ها باید حساب شده باشد و آن چه خارج از مرز دین و شرع است کنار گذاشته شود.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه نباید به اسم امام حسین (ع) کارهای مضر و آزار دهنده انجام دهیم، گفت: صوت هایی را که برای فضا مضر است و ممکن است برخی را آزرده خاطر کند باید به صورت صحیح تنظیم شود.