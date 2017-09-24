۱۲ دفتر خدمات مسافرتی در مازندران بهره برداری می شود

دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۱۸۷ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در مازندران وجود دارد؛ گفت: با افتتاح این دفاتر قریب به ۴۰ فرصت شغلی در حوزه گردشگری ایجاد می‌شود.

وی افزود: در روز جهانی گردشگری سه دفتر خدمات مسافرتی در ساری، دو دفتر در شهرهای بابلسر، محمودآباد و نوشهر و یک دفتر توریستی در شهرهای بابل، رویان و رامسر نیز جمعا به ارزش ۶۳۰۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد.

بزرگ نیا با اشاره به اینکه مازندران باوجود آثار تاریخی بی‌شمار، مناطق گردشگری، طبیعت بکر و بی‌نظیر خود از استان‌های شاخص در حوزه گردشگری محسوب می‌شود؛ بیان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ازجمله تأسیسات گردشگری است که می‌تواند با فراهم کردن زمینه ارتباطی با دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی داخل و خارج از کشور و ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر در راستای جذب گردشگران فعالیت کنند.

وی بیان کرد: دفتر خدمات مسافرتی به‌عنوان واسطه میان عرضه‌کننده برنامه سفر در قالب تور و متقاضی به‌عنوان استفاده‌کننده از این پکیج‌های سفر نقش پررنگی در صنعت گردشگری ایفا می‌کنند؛ گفت: ارائه اطلاعات درست برای بهتر گذراندن سفر گردشگران و ایجاد انگیزه برای سفر به یک منطقه نیز از دیگر وظایف آژانس‌های مسافرتی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران از مشارکت در هدف سازی سفر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دفاتر خدمات مسافرتی یادکرد و گفت: پیش‌بینی انگیزه‌ای سفر و برنامه‌ریزی مدون برای اجرای آن توسط دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی نقش قابل‌توجهی در جذب گردشگر به یک منطقه دارد.

وی بابیان اینکه سهم دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در جذب گردشگر بیش از دیگر تأسیسات گردشگری است و رونق گردشگری و جذب گردشگر بیشتر با ایجاد رقابت و تنوع بخشیدن به خدمات امکان‌پذیر است گفت: آژانس‌های توریستی باید تلاش کنند جاذبه‌ای جدید و یا پدیده‌ای بکر را به مردم و گردشگران معرفی کنند تا در این عرصه رقابتی پیروز شوند.

بزرگ نیا از برگزاری برنامه بزرگداشت روز جهانی جهانگردی و افتتاح پروژه‌های گردشگری با حضور مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مازندران خبر داد و گفت: این برنامه در نیمه دوم مهرماه در مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: ۵ مهرماه همزمان با روز جهانی گردشگری زنگ گردشگری در مدارس سراسر استان با شعار گردشگری پایدار، ابزاری برای توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه استان به صدا درمی‌آید.