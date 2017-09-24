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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

۱۲ دفتر خدمات مسافرتی در مازندران بهره برداری می شود

۱۲ دفتر خدمات مسافرتی در مازندران بهره برداری می شود

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: همزمان با روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری ۱۲ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به بهره‌برداری می‌رسد.

دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۱۸۷ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در مازندران وجود دارد؛ گفت: با افتتاح این دفاتر قریب به ۴۰ فرصت شغلی در حوزه گردشگری ایجاد می‌شود.

وی افزود: در روز جهانی گردشگری سه دفتر خدمات مسافرتی در ساری، دو دفتر در شهرهای بابلسر، محمودآباد و نوشهر و یک دفتر توریستی در شهرهای بابل، رویان و رامسر نیز جمعا به ارزش ۶۳۰۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد.

بزرگ نیا با اشاره به اینکه مازندران باوجود آثار تاریخی بی‌شمار، مناطق گردشگری، طبیعت بکر و بی‌نظیر خود از استان‌های شاخص در حوزه گردشگری محسوب می‌شود؛ بیان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ازجمله تأسیسات گردشگری است که می‌تواند با فراهم کردن زمینه ارتباطی با دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی داخل و خارج از کشور و ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر در راستای جذب گردشگران فعالیت کنند.

وی بیان کرد: دفتر خدمات مسافرتی به‌عنوان واسطه میان عرضه‌کننده برنامه سفر در قالب تور و متقاضی به‌عنوان استفاده‌کننده از این پکیج‌های سفر نقش پررنگی در صنعت گردشگری ایفا می‌کنند؛ گفت: ارائه اطلاعات درست برای بهتر گذراندن سفر گردشگران و ایجاد انگیزه برای سفر به یک منطقه نیز از دیگر وظایف آژانس‌های مسافرتی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران از مشارکت در هدف سازی سفر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دفاتر خدمات مسافرتی یادکرد و گفت: پیش‌بینی انگیزه‌ای سفر و برنامه‌ریزی مدون برای اجرای آن توسط دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی نقش قابل‌توجهی در جذب گردشگر به یک منطقه دارد.

وی بابیان اینکه سهم دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در جذب گردشگر بیش از دیگر تأسیسات گردشگری است و رونق گردشگری و جذب گردشگر بیشتر با ایجاد رقابت و تنوع بخشیدن به خدمات امکان‌پذیر است گفت: آژانس‌های توریستی باید تلاش کنند جاذبه‌ای جدید و یا پدیده‌ای بکر را به مردم و گردشگران معرفی کنند تا در این عرصه رقابتی پیروز شوند.

بزرگ نیا از برگزاری برنامه بزرگداشت روز جهانی جهانگردی و افتتاح پروژه‌های گردشگری با حضور مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مازندران خبر داد و گفت: این برنامه در نیمه دوم مهرماه در مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: ۵ مهرماه همزمان با روز جهانی گردشگری زنگ گردشگری در مدارس سراسر استان با شعار گردشگری پایدار، ابزاری برای توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه استان به صدا درمی‌آید.

کد مطلب 4096310

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