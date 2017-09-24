خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آمار احیای ۴۰ واحد تولیدی لرستان کجا و ۱۴۰ واحدی که کمتر از چند هفته پیش اعلام شد کجا؛ موسی خادمی استاندار جدید لرستان می‌گوید که این آمارها را بررسی خواهد کرد تا این نخستین زخم به‌جامانده‌ای باشد که حالا تنها یک هفته بعد از تودیع استاندار قبلی لرستان سر باز می‌کند.

لغو همزمان پروازهای دو شرکت هواپیمایی در خرم آباد

اما این همه ماجرا نیست، خبر لغو پروازهای دو شرکت هواپیمایی در لرستان آن‌هم به‌صورت هم‌زمان، تازه‌ترین اتفاق رخ‌داده در حوزه توسعه‌ای لرستان است، رخدادی که ناخودآگاه ذهن ما را به سمت وعده مسئولان سابق برای کارهای ریشه‌ای و زیرساختی در فرودگاه بیش از ۷۰ ساله خرم‌آباد می‌برد؛ فرودگاهی که حالا طرح توسعه‌اش بهره‌برداری شده ولی باید به استقبال تعطیلی دوهفته‌ای پروازها برود.

برخی بدبینانه موضوع لغو پروازها را بی‌ارتباط به تغییر مدیریتی در استان نمی‌دانند؛ ولی حتی اگر هم خوش‌بین باشیم نمی‌توان از کنار مشکلاتی که تعطیلی فرودگاه خرم‌آباد پیش روی استان قرار می‌دهد گذشت؛ حالا دلیل آن هرچه می‌خواهد باشد.

غلامرضا بنی‌صدر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنسل شدن پروازهای دو شرکت هواپیمایی در فرودگاه خرم‌آباد طی هفته جاری اظهار داشت: بر اساس نامه ارسال شده از سوی شرکت هواپیمایی «تابان» علت کنسل شدن پروازهای این شرکت در فرودگاه خرم‌آباد، مشکل فنی و چک کردن هواپیما اعلام شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این نامه شرکت هواپیمایی تابان اعلام کرده است که پروازهای این شرکت در فرودگاه خرم‌آباد تا دو هفته آینده کنسل خواهد بود، گفت: در این راستا، موضوع را از طریق مسئولان استان پیگیری خواهیم کرد.

مدیر فرودگاه خرم‌آباد با اشاره به کنسل شدن پروازهای شرکت هواپیمایی «ماهان» در این فرودگاه اظهار داشت: در قالب نامه‌ای این شرکت هواپیمایی به ما اعلام کردند که دوم و هفتم مهرماه پروازهای این شرکت به دلیل شرایط بازرگانی کنسل است.

هم‌زمانی مشکل فنی و موعد چک کردن هواپیماهای یک شرکت با مسائل بازرگانی یک شرکت هواپیمایی دیگر اماواگرهایی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده اما بهتر است منتظر ماند و دید که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این مشکلات هم‌زمان و یک‌باره قرار است بازهم تکرار شود.

آمارهایی که هم خوانی ندارد

اما همه مشکلات این روزهای استان که خود را از لایه‌های پنهان بیرون آورده و حالا خودنمایی می‌کنند فقط مشکل فرودگاه خرم‌آباد نیست. صبح شنبه در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست موسی خادمی استاندار لرستان؛ آمارهایی در خصوص احیای واحدهای صنعتی راکد در این استان ارائه شد که با آمارهای چند هفته قبل یعنی دوران مدیریت هوشنگ بازوند هم‌خوانی نداشت.

هوشنگ بازوند بارها در سخنرانی‌های خود اذعان کرده بود که بالغ‌بر ۱۴۰ واحد صنعتی مطلقاً راکد و تعطیل لرستان احیاء شده و به مدار تولید بازگشته‌اند؛ این در حالی است که در جلسه صبح شنبه خبر از احیای ۴۰ واحد تولیدی در لرستان داده شد؛ این موضوع پرسش‌هایی را در ذهن خبرنگاران و اصحاب رسانه ایجاد کرد و پس از پایان جلسه نیز خبرنگاران طی مصاحبه‌ای با استاندار لرستان خواستار بررسی آمار و ارقام ارائه شده در این رابطه شدند.

موسی خادمی: تشکیک در آمار دوستان نمی‌کنیم چون تصورمان این است که آمارها با رعایت امانت ارائه می‌شود، اما این موضوع به این معنا نیست که مسئله را بررسی نمی‌کنیم

موسی خادمی استاندار لرستان نیز در پاسخ به مسائل مطرح‌شده از سوی خبرنگاران گفت: قاعدتاً اصل بر این است که آمارهای دوستان درست است.

وی با بیان اینکه تشکیک در آمار دوستان نمی‌کنیم چون تصورمان این است که آمارها با رعایت امانت ارائه می‌شود، تصریح کرد:اما این موضوع به این معنا نیست که مسئله را بررسی نمی‌کنیم؛ ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.

پرده بعدی از مشکلات این روزهای لرستان را باید در حوزه مدیریت شهری جستجو کرد تا پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح بهارستان که تاکنون صدای مسئولان مختلفی در لرستان را بلند کرده و حتی دستور رئیس‌کل دادگستری برای بررسی را در پرونده دارد وارد فاز جدیدی از انتقادات شود.

زیرگذر بهارستان در آستانه رونمایی دوباره از استخر روباز

پروژه زیرگذر بهارستان که استانداری نقش بسزایی در اجرای آن داشت، این روزها با آغاز فصل بارندگی‌ها می‌رود تا بار دیگر چشم‌انداز استخری روباز را برای مردم منطقه رقم بزند.

پروژه زیرگذر بهارستان در جلسات شورای شهر خرم‌آباد بررسی شد و در نهایت موضوع احضار عاملان عقد قرارداد این پروژه در دستور کار شورا قرار گرفت تا ابهامات احداث یک زیرگذر کارشناسی نشده و بدون پیش‌بینی اعتبار بررسی و روشن شود.

سجاد بابایی عضو شورای شهر خرم‌آباد در این رابطه گفت: قرارداد زیرگذر بهارستان با توجه به شرایط موجود غیر کارشناسی بوده و در آن منافع عموم مردم در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: در قرارداد مربوطه شرایط عمومی پیمان به‌طور کامل رعایت نشده است و شورای پنجم به‌طور جدّ پیگیر این موضوع است.

سجاد بابایی با تأکید بر اینکه هدف اعضای شورا دفاع از شهروندان است، تصریح کرد: در آینده نزدیک عاملین قرارداد زیرگذر بهارستان به شورا احضار می‌شوند تا پاسخگوی ابهامات و سؤالات نمایندگان مردم در شورای شهر باشند.

قرارداد زیرگذر بهارستان با رایزنی و همکاری استانداری لرستان، شهرداری خرم‌آباد و قرارگاه خاتم منعقد شد و استانداری لرستان تأمین بالغ‌بر ۵۰ درصد اعتبار پروژه را متقبل و متعهد شد و در نهایت پس از انجام عملیات خاک‌برداری پروژه و با گذشت مدت زمانی، از این پروژه جدا شد و اعتباری را که قول داده بود به پروژه اختصاص نداد.