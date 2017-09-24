دستگیری نظامیان آمریکایی افتخاری برای مردم استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی صبح یکشنبه در نشست بررسی تخصصی اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر با موضوع تبیین چگونگی دستگیری متجاوزین آمریکایی اظهار داشت: هفته دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ پر از افتخار مردم ایران است.

وی اضافه کرد: در این هفته برنامه‌های متنوع و متعددی در استان توسط ادارات و نهادهای نظامی و مردم برگزار می‌شود و ما هم تلاش داریم به سهم خود برنامه‌های متنوعی را در این زمینه برگزار کنیم.

شفیعی با اشاره به دستگیری متجاوزین آمریکایی، این حماسه شور تاریخی را ایجاد کرد؛ کسانی که آمریکایی را دستگیر کردند فرزندان استان بوشهر و در راس آن سردار رزمجو بود که افتخاری برای مردم استان بوشهر بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: اصحاب هنر و رسانه نقش بسیار مهمی در زمینه تبیین کار بزرگی که در جریان دستگیری نظامیان آمریکایی صورت گرفت دارند.

خبرنگاران، هنرمندان و اصحاب رسانه استان بوشهر در این نشست نظرات خود را در زمینه موضوع نشست بیان کردند.

در این نشست کلیپی از جریان دستگیری متجاوزین آمریکایی پخش شد.