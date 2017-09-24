به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صادقی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، با بیان اینکه دشمن همواره در پی خدشه به اساس ارزشهای اسلامی در میان مسلمانان است و یکی از شگردهای آن نیز تلاش برای تحریف والقاء شبه در مبانی این ارزش ها است، اظهارداشت: در این راستا، مبلغین و روحانیون در عزاداری ها تعظیم شعائر دینی و حرمت نگه داشتن ایام عزاداری را مورد تأکید قرار دهند.

وی ادامه داد: مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) باید زمینه ای برای ارتقاء کمی و کیفی بهره مندی از فیوضات معنوی و حماسی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از هیات ها عزاداری خواست تا از ایجاد هرگونه مزاحمت و نارضایتی برای مردم در اجرای برنامه های عزاداری محرم از جمله مسدود کردن معبر عمومی، ایجاد گره ترافیکی، ایجاد دشواری و زحمت در تردد عادی مردم در هنگام حرکت دسته جات خودداری کنند. همچنین صدای بلند گوی هیات ها باید طوری تنظیم شود که سبب آزار برای مجاورین و همسایگان آنها نشود.

وی با تاکید براینکه هیئت های عزاداری جهت ارتقاء ضریب امنیت، هم افزایی و نظم مراسم عزاداری ارتباط و تعامل پیوسته و مستمری با نیروی انتظامی داشته باشند، افزود: علاوه بر این، تمهیدات لازم، جهت برقراری امنیت مساجد و حسینیه ها با توجه به حضور گسترده مردم در این اماکن اندیشیده شود.

صادقی ضمن آنکه از مداحان عزاداری های اباعبدالله الحسین(ع) خواست که در انتخاب اشعار سخت گیری داشته باشند و در بیان روایاتشان مطابق با مستندات سخن بگویند، خاطرنشان ساخت: از آهنگ هایی برای مداحی استفاده شود که از منظر شرعی واجد شبه یا اشکال نبوده یا تقلیدی از آهنگ های مبتذل غربی نباشد.

وی با بیان اینکه تامین برق مورد نیاز هیئت ها باید با حفظ موارد ایمنی و توسط شرکت توزیع برق انجام گیرد، اضافه کرد: انشعاب برق نیز تنها برای هیئاتی خواهد بود که مجوز فعالیت خود را ازمراجع رسمی دریافت کرده باشند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، محوریت قرار دادن روحانیت، تجلیل و تقدیر از خانواده های شهدای مدافع حرم، قرائت قرآن، اقامه ی نماز جماعت خصوصا در ظهر روز عاشورا، بیان روایات و ذکر احکام شرعی را از جمله برنامه هایی عنوان کرد که در هئیت های عزاداری باید به آن ها توجه داشت.

وی ضافه کرد: برای نهادینه شدن خدمتگذاری جوانان در مراسم عزاداری امام حسین(ع) و کسب تجربه ی عملی در هیئت ها، حضور جوانان، نوجوانان و کودکان در این مراسم غنیمت شمرده شود و بخشی از برنامه های هیئت ها به این آینده سازان اختصاص یابد.

صادقی به ممنوعیت آتش زدن خیمه ها، زنجیر زنی بانوان، پرهیز ازتکیه بر شمایل ظاهری اهل بیت و لزوم حفظ حجاب و عفاف زنان و مردان در عزاداری ها تاکید کرد و گفت: در انتخاب پیام های عاشورایی برای فضاسازی و تبلیغات محیطی باید دقت لازم بکار برده شود تا مطابق با اهداف قیام سیدالشهداء باشد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت هیات ها با ساعات استراحت مردم تلاقی ننماید بطوریکه حداکثر در ساعت ۲۳ مراسم خاتمه یابد، گفت: در برپایی ایستگاه های صلواتی و جذب نذورات مردمی ملاحظات امنیتی و بهداشتی کاملا صورت گیرد.

مدعی العموم کرمانشاه در پایان توصیه های خود به هیئات عزاداری استان، یادآورشد: قطعا از ظرفیت مناسب رسانه ها و فضای مجازی برای ایجاد و شکل گیری اجتماعات باشکوه اقامه عزا و احیاء عزاداری به سبک سنتی در ایام محرم بستر سازی لازم صورت گیرد.