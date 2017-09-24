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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد:

چرا شورای شهر را در حادثه پلاسکو مقصر قلمداد می کنید

چرا شورای شهر را در حادثه پلاسکو مقصر قلمداد می کنید

محسن هاشمی گفت: چرا شورای شهر را در حادثه پلاسکو مقصر قلمداد می کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی پس از شنیدن گزارش کمیته ملی بررسی حادثه پلاسکو و تذکرات اعضای شورای شهر گفت: در این گزارش شورا را مقصر اعلام کردید و اعضای شورا نیز در تذکراتشان به این موضوع ورود نکردند.

وی افزود: در این گزارش مقصران بررسی شدند و اعلام شده شورای شهر هم به دلیل آنکه نظارت درست ارائه نکرده مقصر است.

هاشمی ادامه داد: وظایف نظارتی ما از نظر عملی قابل احصاء نیست، آنچه ما می توانیم انجام دهیم تذکر است که حداقل ۱۴ تذکر از سوی شورای پیشین درباره ساختمان پلاسکو داده شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: اما در بحث اجرا ورود نداریم و نمی دانم چطور این موضوع را احصاء کردید و ما را مقصر دانستید.

وی با بیان اینکه درباره ساختمان پلاسکو و ساختمانهای مشابه از سوی شورا تذکرات متعددی داده شده، اما عملیاتی نشده است، گفت: اینکه عنوان شده شورا مقصر است، باید باز و بررسی شود تا دوباره شاهد تکرار آن نباشیم.

کد مطلب 4096320
سیامک صدیقی

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