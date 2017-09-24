چشم طمع دشمن به فرهنگ کشور/ مرزهای فرهنگی را محکم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد رضا رضایی پیش از ظهر یکشنبه در همایش استانی تکریم فعالان کتاب و کتابخوانی در حوزه دفاع مقدس بیان کرد: رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بدون چشم داشت برای دفاع از خاک وطن تلاش کردند.

وی با بیان اینکه رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند که دشمن نمی تواند در خاک ایران نفوذ کند٬ افزود: باید ادامه دهنده راه شهدا٬ رزمندگان و ایثارگران باشیم.

رضایی بیان کرد: امروز دشمن از مرزهای جغرافیایی وارد نمی شود چرا که مرزهای فرهنگی را هدف قرار داده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: بر همه وظیفه است به عنوان سربازان و حافظان نظام٬ نگذارند دشمن از مرزهای فرهنگی به اسلام ضربه بزنند.

رضایی با بیان اینکه جوانان بیش از هر قشری مورد توجه دشمن قرار دارند٬ اظهار کرد: باید جوانان امروزی همانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه های فرهنگی با دشمن مقابله کنند.

وی ادامه داد: فعالان کتابخانه ای باید اسناد مربوط به دفاع مقدس را در اختیار مردم قرار داده و در جامعه نشر دهند.

رضایی بیان کرد: امید است همانگونه که رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی با درس گرفتن از فرهنگ عاشورایی در برابر دشمن مقاومت کردند، ما نیز با درس گرفتن از این فرهنگ در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: فعالان کتابخانه ای باید به عنوان سربازارن فرهنگی جامعه اقدامات مطلوبی برای دفاع از نظام انجام دهند.