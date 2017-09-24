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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

رسولی خواستار شد:

دعوت ازرئیس بنیاد مستضعفان برای توضیح درباره آینده ساختمان پلاسکو

دعوت ازرئیس بنیاد مستضعفان برای توضیح درباره آینده ساختمان پلاسکو

عضو شورای شهر تهران خواستار حضور رئیس بنیاد مستضعفان برای توضیح شفاف درباره آینده این ساختمان شد.

به گزارش خبرنگارمهر، رسولی در صحن علنی شورای شهر پیشنهاد داد که در یکی از جلسات آتی از محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان پلاسکو بوده دعوت شود تا درباره آینده این ساختمان توضیحاتی ارائه دهد.

وی افزود: ایشان علاوه بر مسئولیت فعلی، وزیر راه هم بودند و باید گزارش دهند که با گذشت هشت ماه از حادثه پلاسکو چقدر در خصوص مباحث حقوقی کسبه کار شده است.

رسولی در پایان گفت: رئیس بنیاد مستضعفان باید توضیح دهد این پروژه به صورت پایلوت چطور دارد طراحی می شود و در زمینه استانداردسازی و ایمنی کار چه چیزهایی برای آن دیده شده است.

کد مطلب 4096326
سیامک صدیقی

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