این پروژکتور کوچک تصاویر ۸۴ اینچی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت کانون پروژکتورCanon M-i۱ را ساخته که قابل حمل است و از فاصله ۹.۸ فوتی تصاویر را روی هر سطح خالی می تاباند. این دستگاه به طور بی سیم با موبایل یا دوربین های دیگر کنون متصل می شود.

اما نکته جالب این پروژکتور قابلیت تاباندن تصاویر با کیفیت روی صفحه ۱۴ تا ۸۴ اینچی است. حال آنکه خود دستگاه جعبه ای با مساحت ۴اینچ مربعی است و ضخامت آن به یک اینچ هم نمی رسد.

به عبارت دیگر این دستگاه از یک تبلت کوچکتر است و می تواند تصویری در ابعاد تلویزیون بسازد.

پروژکتور قابل حمل است و باتری با عمر دو ساعت دارد. همچنین M-i۱ می تواند موبایل کاربر خود را شارژ کند و مجهز به حافظه داخلی ۴ گیگابایتی است. علاوه بر تمامی این موارد دستگاه قابل حمل دارای وای فای و بلوتوث داخلی است، بنابراین قادر است محتوای موبایل یا لپ تاپ را بدون هیچ سیمی پخش کند.

M-i۱ تصویری با وضوح ۱۰۸۰ پیکسل می سازد. همچنین دستگاه دارای بلندگوی داخلی است و قابلیت پخش ویدئو را نیز دارد.

علاوه برتمام این موارد پروژکتور مجهز به سیستم عامل اندروید است و از برخی اپلیکیشن ها پشتیبانی می کند.