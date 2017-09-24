لازمه حفظ اقتدار کشور در برابر دشمن وجود وحدت و انسجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلشن زاده صبح یکشنبه در آئین زنگ مهر و مقاومت که به مناسبت هفته دفاع مقدس در اراک برگزار شد، اظهار داشت: بخش عظیمی از ایثارگرانی که در هشت سال دفاع مقدس، به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافتند و از میهن اسلامی به دفاع برخواستند قشر محصّل و دانش آموز بودند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: آنچه که سبب شد رزمندگان میهن اسلامی بتوانند در برابر دشمنی که حدود ۴۰ کشور متحد داشت بایستند و از کشور دفاع کنند، نیروی ایمان و خودباوری بود.

گلشن زاده بیان کرد: رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، برگرفته از روحیه ایثار، شهادت طلبی، اخلاص و ولایت محوری بود و بسیاری از این ایثارگران در راه دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا کردند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان ساخت: اقتدار امروز ایران اسلامی از همین ایثارگری ها نشأت گرفته به طوری که دشمن جرأت روبرویی مستقیم را ندارد و این توان را در خود نمی بیند.

وی تصریح کرد: امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس در کشور به وجود فضای اتحاد و انسجام و همدلی نیازمندیم تا به رشد و پیشرفت کشور بپردازیم و در تمامی زمینه ها به خودکفایی و توسعه دست یابیم.

گلشن زاده ادامه داد: ایستادگی در برابر تحریم های اقتصادی و مقابله با تهدیدات نرم دشمن در شرایط کنونی، مهمترین مباحثی است که باید در دستور کار قرار دهیم چراکه انقلاب اسلامی امانتی در دست ما است که باید از آن صیانت کنیم.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: همچنین لازم است که روحیه شهادت طلبی و عزم جدی برای خوداتکایی به ویژه در نسل نوجوان و جوان امروز نهادینه سازی شده و ارزش های دفاع مقدس برای این قشر تبیین و تشریح شود.