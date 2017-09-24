به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال که پیش از ظهر در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، بابیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته ۲۷ درصد جمعیت استان البرز در مناطق حاشیهای ساکن هستند، اظهار کرد: این آمار جمعیتی بالغبر ۷۱۰ هزار نفر را دربرمی گیرد.
وی میزان جمعیت ساکن در مناطق حاشیهنشین بدون مطالعات یادشده را ۳۰ درصد و چیزی حدود ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: استفاده از ظرفیت کارآفرینان میتواند نقش مؤثری در خصوص کاهش بیکاری در این مناطق داشته باشد.
رضایی بابیان اینکه در بخش مسکن و بافت فرسوده کارگران زیادی صاحبکار میشوند، گفت: میتوان با ازای هر ۵۰ میلیون تومان هزینه یک شغل در این بخش را به ثبت رساند.
لزوم یکسانسازی نرخ بیکاری در البرز
در ادامه داریوش بیات نژاد مدیرکل بهزیستی البرز میزان تعهد این اداره کل در خصوص ایجاد اشتغال را هزار و ۴۷۷ شغل مطرح کرد و گفت: در ششماهه نخست سال جاری ۷۴۰ شغل ایجادشده است.
مدیرکل بهزیستی البرز خاطرنشان کرد: اطمینان دارم با همکاری بانکها دو الی سه برابر تعهد ثبتشده میتوان شغل در استان البرز ایجاد کرد.
سید مجید موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی در جلسات قبل اعلام کردیم باید یکسانسازی در خصوص نرخ بیکاری صورت گیرد، ادامه داد: باید افراد بیکار استان در محل مشخصی ثبتنام و بر اساس ظرفیت افراد برنامهریزی لازم در خصوص ایجاد اشتغال صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد میشود برنامههای اشتغال بخش صنعت، خدمات و کشاورزی ارائه شود، گفت: رصد و نظارت بر تسهیلات بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
ثبت نام ۱۰ هزار نفر در طرح کارورزی صنعتی
ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: در شهرستان ساوجبلاغ شش ظرفیت بزرگ وجود دارد که با رفع مشکلات این حوزه، همت و پشتیبانی مسئولان میتوان ظرف بازه زمانی کوتاه ۱۵ هزارتا ۲۰ هزار شغل ایجاد کرد.
وی تأکید کرد: طرح توسعه شرکت سیپروکس یکی از ظرفیتهای مذکور است که به حمایت دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
عباداله کامکار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز نیز گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۷۶۹ نفر در طرح کارورزی صنعتی ثبتنام کردهاند که از این میزان بیش از ۵ هزار نفر واحد شرایط بهکارگیری بودند.
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