همه امکانات استان قزوین را برای برگزاری اربعین حسینی بسیج می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز یکشنبه در ستاد ساماندهی اربعین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: اربعین آئین باشکوهی است که فقط به شیعیان تعلق ندارد و حتی مسیحیان و زرتشتیان در این رویداد مشارکت کرده و عشق و ارادت خود را به ائمه معصومین(ع) نشان می دهند.

وی بیان کرد: در برگزاری مراسم پیاده روی اربعین ارگانهای متعددی سهیم هستند و اگر هرکدام به وظیفه خود بخوبی عمل کنند می توانیم این مراسم معنوی را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنیم.

زاهدی یادآورشد: یکی از مسائل مهم نحوه ثبت نام زائران در این مراسم است و با اطلاع رسانی مناسب باید مردم را به استفاده از مراکز و سایتهای مجاز و قانونی تشویق کنیم تا مشکلی برای افراد ایجاد نشود.

استاندار قزوین تصریح کرد: با راه اندازی سامانه پیامکی لازم است اطلاعات لازم برای حضور قانونی و با مجوز همه زائران در اربعین حسینی فراهم شود.

زاهدی یادآورشد: امسال به دلیل شرایط امنیتی موجود در عراق سخت گیریها بیشتر است تا حادثه ای رخ ندهد لذا باید همه زائران را تشویق کنیم تا از مسیر قانونی عمل کرده و حتما روادید دریافت کنند.

وی بیان کرد: برای دریافت نمایندگی صدور ویزا در قزوین آماده پیگیری لازم هستیم و از دفتر وزارت خارجه در استان درخواست می کنیم موضوع را بررسی کنند.

استاندار توجه به مسائل امنیتی، ایمنی و بهداشت زائران را مهم دانست و گفت: اگر در مسیر راهپیمایی و یا انتقال زائران با اتوبوس اتفاقی رخ دهد بازتاب زیادی خواهد داشت لذا باید همه توان خود را بکار گیریم و با آموزش و اطلاع رسانی از بروز حتی یک حادثه هم جلوگیری کنیم.

وی گفت: با توجه به ضرباتی که اخیرا داعش در منطقه خورده حتما برای این ایام برنامه ها و نقشه هایی دارند که باید با هوشیاری کامل نسبت به خنثی شدن آن همت کنیم که در این راه مردم هم باید همراهی مناسبی داشته باشند.

زاهدی اضافه کرد: باید زائران توجیه شوند تا از پذیرفتن بسته های مشکوک و استفاده از غذا و نوشیدنی های مشکوک و نیز خرید سوعاتی از مکان و افراد مشکوک خودداری کنند.

وی بیان کرد: ارائه خدمات موکب ها باید بخوبی ساماندهی و تنظیم شود تا کسی از این خدمات محروم نشود و بویژه زائران استان از مکانهای اقامتی پیش بینی شده برخوردار شوند.

زاهدی اظهارداشت: باید برای خدمت رسانی به ۲۵ هزار زائر استان قزوین برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا رضایت افراد جلب شود.

استاندار توجه به نظارت جدی بر امور موکب ها، رفع نواقص احتمالی، راه اندازی سامانه پیامکی، اطلاع رسانی مناسب ازصداو سیما و رسانه های مجازی و مکتوب و بسیج همه امکانات برای برگزاری اربعینی باشکوه را خواستار شد.