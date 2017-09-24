برپایی ۵۰ ایستگاه صلواتی محرم در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی مقدم در جلسه هم اندیشی برنامه های محرم و دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: هیئت های مذهبی یکی از عظیم ترین تشکل های در کشور هستند که جریان عاشورا را نسل به نسل به مردم منعکس می کنند.

وی با بیان اینکه دشمن همراه برای آسیب زدن به این تشکل های عظیم برنامه ریزی می کند، افزود: نمایندگان هیئت های مذهبی مسئولیت های سنگینی را بر عهده دارند و در ایام محرم و صفر باید تمام تلاش خود را بر نظم هیئت ها داشته باشند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توجه نمایندگان و مسئولان هیئت ها باید بر برنامه ریزی ها و نفوذ دشمن نیز باشد، گفت: تعداد پنج نفر از اعضای هئیت باید به موقع به نیروی انتظامی معرفی و کاور مخصوص را دریافت کنند تا بتوانند پس از آموزش های لازم نظم هیئت را در دست داشته باشند.

فعالیت یک هزار و ۲۶۷ هیئت مذهبی در استان

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۲ هزار هیئت مذهبی در سطح کشور وجود دارد، عنوان کرد: یک هزار و ۲۶۷ هیئت مذهبی نیز در سطح استان خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

عباسی مقدم با اشاره به اینکه از مجموع هیئت های مذهبی در سطح استان تعداد ۲۹۶ هیئت مربوط به شهرستان بیرجند است، بیان کرد: امسال ۵۰ ایستگاه صلواتی نیز در سطح استان برپا شده است.

وی با بیان اینکه تمامی هیئت های استان دارای مجوز هستند، اظهار داشت: هیئت های مذهبی باید در سامانه طوبی ثبت شوند و برای این هیئت ها شناسنامه ملی نیز صادر خواهد شد.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعضای هیئت های مذهبی حتما باید بیمه شوند، افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود رضایت شان را از هیئت های مذهبی در سطح کشور اعلام کرده اند.

وی با بیان اینکه هیئت های مذهبی استان در طول سال نیز برنامه های قرآنی و سخنرانی بسیار خوبی را دارند، گفت: همه هیئت ها باید در اعیاد و شهادت های ائمه (ع) برنامه های خاص و خوبی را طراحی کنند.

عباسی مقدم با اشاره به اینکه علامت های هیئت ها نباید از داخل هیئت ها به بیرون برود، عنوان کرد: تعداد سنج زن ها و طبل ها در هیئت ها باید تا حد امکان کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه دشمن قصد اخلال در هیئت های مذهبی را دارد، اظهار داشت: حرکت هیئت های استان از شب هشتم محرم تا ظهر یازدهم خواهد بود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ایستگاه های صلواتی باید از کانال هیئت ها معرفی شوند، بیان کرد: هیچ کس حق روشن کردن شمع در پارک ها را نیز ندارد.