جواد نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات شانه سازی بیش از ۵ کیلومتر از محور «خنداب - ملایر» در استان همدان خبر داد.

وی گفت: از آنجا که در صورت بروز نقص فنی در خودرو و نیاز به پارک و یا انحراف از جاده به هر دلیل ممکن، یک شانه خوب نقش مهمی در کاهش بروز حوادث جاده‌ای خواهد داشت، این مسیر به طول یک کیلومتر توسط نیروهای راهداری شهرستان ملایر و با به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات موجود شانه‌سازی شد.

وی افزود: ۱۰ پارکینگ نیز در این محور احداث شده که در کاهش حوادث جاده ای نقش عمده ای خواهد داشت.

نگاهداری تعدیل شیب شیروانی و اصلاح تقاطع ها در این مسیر را از جمله اقدامات برشمرد و اظهارداشت: تکمیل حفاظ ایمنی محدوده پل و پرتگاه با اولویت نیوجرسی بتنی با ارتفاع ۳ متر نیز در این محور اجرایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین انجام عملیات انواع حفاظ پل در این محور انجام و در این راستا احداث یک پل ۸ کیلومتری نیز در دست اقدام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ملایر اظهارداشت: ۳ عدد چراغ چشمک زن و ۳ ردیف چراغ چشم گربه ای برای آشکار سازی سایر نقاط پرحادثه نیز در این محور نصب شده است.

جواد نگاهداری دریواسیون پل ها در این مسیر را از دیگر اقدامات عنوان و تاکیدکرد: این امر به منظور جلوگیری از ورود سیلاب های سطحی به سطح جاده آسفالته انجام شد.

وی با بیان اینکه نفوذ آب به لایه های زیرسازی موجب تخریب راه می شود، گفت: باید از نفوذ آب های سطحی به زیرسازی آسفالت ها جلوگیری شود.