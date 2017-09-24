مشکلات حریم رودخانه شهرستان قدس با رعایت اصول فنی حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی محمدی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات حریم رودخانه شهرستان قدس، طی سخنانی با اشاره به توصیه های امور آب مبنی بر اصلاح پل «صنیع خانی» بر روی رودخانه کرج که در منطقه «هفت جوی» واقع شده است، گفت: باید با رعایت دقیق تمام اصول فنی و مهندسی مشکلات حریم رودخانه حل شود.

وی بر برگزاری جلسه ای در هفته آینده با حضور معدن داران قدس تاکید کرد و گفت: کلیه مبادلات این معدن داران از این مسیر انجام می شود و تردد آن ها از همین مسیر است، به همین دلیل در جلسه هفته آینده حضور معدن داران ضروری است.

هم چنین در این جلسه مقرر شد، شهرداری در خصوص فعالیت هایی از جمله آبیاری فضای سبز و برداشت آب از رودخانه ،حفر چاه ،لایروبی و بستر سازی رودخانه از ادارات مربوطه مجوزهای لازم را اخذ کند.

بر اساس این گزارش، جلسه بررسی مشکلات حریم رودخانه شهرستان قدس پیش از ظهر یکشنبه، با حضور جمعی از مسئولین مربوط به این رودخانه در سالن جلسات فرمانداری قدس برگزار شد.