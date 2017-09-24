ضرورت توجه به ایمنی تکایا و حسینیه ها در ایام عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در تذکری با موضوع پیشگیری از حوادث در تکایا و حسینیه ها در ایام عاشورا گفت: متاسفانه شاهد حوادث متعدد در این زمینه هستیم که نمونه هایی از آن را پیش از این در مسجد ارگ و حسینیه قائم دیده بودیم.

وی گفت: گاز گرفتگی، برق گرفتگی و آتش سوزی از مسائلی است که بارها و بارها در تکایا دیده می شود و آنچه مسلم است اینکه سیستم ایمنی این تکایا ضعیف است و مجوزهای لازم فراهم نشده است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سازه ها در ایام موقت است و کارها هیاتی پیش می رود، به همین دلیل دائم گزارشهایی به ما می رسد که حاکی از حادثه در این تکایا است.

فراهانی گفت: ضروری است پیگیری های جدی صورت گیرد تا این حوادث به حداقل برسد و یکی از مهمترین نیازها، استاندارد درهای ورودی و خروجی است که باید متناسب با ظرفیت و به صورت مستقیم تعبیه شود.

وی گفت: در تکایا برای هر ۵۰ تا ۳۰۰ نفر دو در، تا ۳ هزار نفر سه در و بیش از ۳ هزار نفر ۴ در خروجی الزامی است که معمولا این موضوع رعایت نمی شود.